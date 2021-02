Quanto durerà Clubhouse in Cina?

È l’applicazione del momento e che ha attirato l’attenzione di tutto il mondo. Parliamo di Clubhouse, il social con le stanze chiuse con ingresso riservato solamente agli invitati. Negli ultimi giorni, all’interno della chat vocale, sono nate diverse ‘room’ al cui interno sono stati affrontati (e si stanno ancora affrontando) temi molto delicati che riguardano la Cina: repressione del regime, censura, democrazia e libertà di parola e di espressione del pensiero. Insomma, il social esaltato anche da Elon Musk si sta ritagliando uno spazio per quel che riguarda il confronto su tematiche molto attuali che provengono dall’Estremo Oriente. Ma Clubhouse in Cina quanto durerà?

Per il momento, i cittadini cinesi non hanno molte possibilità di accedere all’applicazione. Come noto, infatti, Clubhouse è stata sviluppata – per il momento – solamente per gli smartphone con il sistema operativo iOS (cioè gli iPhone). E non solo: la piattaforma social non è presente sull’App Store dei dispositivi registrati in Cina. Ma, nonostante questo, molti giovani sono riusciti ad aggirare il firewall e scaricare l’applicazione navigando dall’esterno. Ed è lì che si è creata una vera e propria community internazionale che, in questi giorni, sta raccogliendo testimonianze da varie zone del Paese.

Clubhouse in Cina, quando arriverà la scure della censura?

Ci sono stanze in lingua cinese e altre in cui si affrontano gli stessi temi in inglese, nel tentativo di coinvolgere persone da tutto il mondo. E si parla della situazione degli Uiguri Xinjiang, ma anche di tutti gli argomenti attorno alla dittatura cinese e la libertà di espressione del pensiero. E tornano alla mente i fatti di Hong Kong, ma anche quel che accade – da anni – a Taiwan. E ora, con Clubhouse in Cina, il grande muro social sembra esser stato abbattuto. Ma quanto durerà?

Per il momento, non trapela nessuna informazione in merito. Ma, stando agli accadimenti del passato, potrebbe ben presto arrivare la scure della censura. Perché la Cina, da questo punto di vista (e non solo) non ha mai regalato nulla alle applicazioni social.

