L’alternativa europea ai servizi cloud americani è Lidl

Gli americani vanno forte per quel che riguarda l’innovazione tecnologica. E non è un caso che moltissime (se non tutte) le principali aziende del mondo – soprattutto quello Occidentale – si sia affidata (e lo fa ancora) agli strumenti messi a disposizione – in chiave commerciale – dalle Big Tech a stelle e strisce. Parliamo delle CDN e della loro evoluzione sui servizi in cloud. Da Google a Microsoft, passando per Amazon: tutte realtà d’oltreoceano che spopolano e fatturano miliardi. Ma è possibile che non ci sia una reale alternativa europea a questo predominio? A sorpresa, quando si parla di cloud nella UE occorre citare una possibile concorrenza (già in atto) trainata da Lidl.

Non parliamo propriamente della grande catena di supermercati tedeschi che ha diversi numerosissimi punti vendita diffusi anche su tutto il territorio italiano. Parliamo del gruppo Schwarz – proprietario della catena dei supermercati Lidl – che ha creato al suo interno la società chiamata Schwarz digits. E, come spiegato da Christian Muller, co-amministratore delegato del gruppo, in un’intervista al Financial Times, la scelta di entrare in competizioni delle grandi aziende americane che forniscono CDN e servizi cloud è stata piuttosto casuale.

«Non abbiamo iniziato avendo in mente una motivazione commerciale, ma volevamo semplicemente soddisfare le nostre esigenze […] Oggi siamo su un percorso di crescita più rapido, il che significa che nessun fornitore esistente è stato capace di riuscire a fare meglio rispetto a noi».

Ovviamente, si tratta – in parte – anche del fenomeno riassumibile nel “tirare acqua al proprio mulino”. Ma l’ambizione è il fulcro attorno a cui circola la possibilità di competere e concorrere con chi – ad oggi – ha lo strapotere commerciale nel settore CDN e cloud computing.

Cloud Lidl, l’alternativa europea alle CDN americane

Ma come è nato questo modello di cloud e quali potenziale ha? Lidl ha scelto di creare un prodotto “in casa” per evitare di inviare – per questioni relative alla riservatezza e sicurezza, visti i paletti stringenti delle normative sulla privacy vigenti in Germania e Austria – i propri dati al di fuori dei confini europei. Infatti, parliamo di data center che hanno localizzati esclusivamente tra Austria e Germania.

Dunque, all’inizio si trattava solamente di uno strumento interno e collegato alle aziende che fanno parte del gruppo (le catene di negozi Lidl e Kaufland). Ma questa soluzione ha attirato l’attenzione anche di grandi aziende che, oggi, utilizzano i servizi cloud di Schwarz digits: dal Bayern Monaco al porto di Amburgo, fino ad arrivare (tra le altre) al SAP, una multinazionale europea che produce software gestionali.