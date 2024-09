L’informazione e il modo di trasmettere l’intrattenimento stanno cambiando. Non è una frase originale, dal momento che – sia dalle pagine digitali di Giornalettismo, sia da quelle di qualsiasi altro media che si occupi di tecnologia – questo messaggio rimbalza da molto tempo, reso ancora più evidente dalla temperie storica che stiamo attraversando (con un cambiamento generalizzato delle abitudini, sia nel modo di concepire il lavoro, sia in quello di trascorrere il proprio tempo libero). Nella funzione fondamentale di trasmissione di un contenuto digitale, è evidente il ruolo delle grandi aziende che operano sul cloud computing e che offrono servizi di content delivery network: è innegabile affermare che, in questo momento, i prodotti internazionali dominano il mercato.

LEGGI ANCHE > Cos’è una CDN e perché sono importanti per la tenuta di internet

Partnership per CDN e grandi aziende di servizi tecnologici: come funziona il mercato

Si pensi, ad esempio, alle CDN: Akamai Technologies, Amazon Web Services, Limelight Networks, CDNetworks, Google, Level 3 Communications, Verizon Communications, Alcatel-Lucent, Tata Communications, Ericsson, Highwinds, Internap Corporation, Rackspace, Cloudflare, Alibaba, Tencent Cloud, Wangsu, ChianCache si stanno dividendo un mercato che fino al 2027 raggiungerà un tasso di crescita dell’11,2% e che varrà (sempre nel 2027) oltre 14 miliardi di dollari. Si parla di grandi gruppi internazionali che, in ogni parte del mondo, offrono soluzioni ai propri clienti. Va da sé, in ogni caso, che un mercato di queste proporzioni non possa essere gestito solo a livello centralizzato. Per questo motivo, le grandi companies che offrono servizi di cloud computing, di CDN, che stanno rivoluzionando la trasmissione del messaggio media e dell’entertainment in tutto il mondo consolidino la loro presenza sul territorio attraverso le partnership.

Il ruolo della partnership è fondamentale, sia per quanto riguarda le grandi aziende, sia per quanto riguarda i clienti finali. Pensiamo al settore dei media: quest’ultimo ha un bisogno costante di trasmettere informazioni secondo i principi più recenti e innovativi che le tecnologie mettono a disposizione. Ma per fare ciò c’è bisogno che le aziende di media – che operano sia nel campo delle news, sia nel campo dell’intrattenimento – comprendano appieno le tecnologie di cui si servono. Sarebbe impossibile farlo se il rapporto azienda-cliente finale non fosse mediato, soprattutto alla luce dei dati in crescita del mercato.

Le partnership, quindi. Si tratta di aziende che operano per conto delle grandi companies, condividendone il know-how e anche i valori. Hanno il vantaggio di conoscere il mercato di riferimento, di avere dei punti di contatto sul territorio, di individuare le esigenze dei clienti che operano all’interno della propria area. Un lavoro capillare, che le big companies non potrebbero svolgere in maniera così precisa e mirata dalle loro sedi internazionali.

Il valore aggiunto di una partnership: non solo territorio, ma anche competenza

Ma non è soltanto una questione di presidio territoriale: le grandi aziende che operano nel cloud computing o nell’ambito delle CDN contano sempre di più sul contributo dei partner per verticalizzarsi anche nella loro proposta di servizio. Da questo punto di vista, infatti, più il partner è verticale (specializzato, cioè, in un ambito preciso come – ad esempio – la sanità o l’educazione o, ancora, i media), più risulterà strategico e in grado di fornire preziosissimi insights alla casa madre per il miglioramento dei suoi prodotti attraverso funzionalità che possono risultare decisive nel settore di competenza. Cruciale, da questo punto di vista, è il ruolo degli Independent Software Vendor, coloro che arricchiscono i servizi delle grandi companies con i propri applicativi; o ancora quei partner che si occupano di formazione.

L’ecosistema della trasmissione di saperi e delle nuove tecnologie per rendere questi processi sempre all’avanguardia, insomma, è una sorta di grande cerchio concentrico: l’avvicinamento al cliente parte sicuramente dalle grandi potenzialità delle aziende che sviluppano soluzioni su larga scala, ma si completa nel percorso tracciato dai partner territoriali. I primi a dover fornire le risposte più immediate e necessarie allo svolgimento del lavoro di tutti i giorni, che sia quello di comunicare una notizia su larga scala o quello di trasmettere un film in streaming o un match di calcio in prima visione e in esclusiva.