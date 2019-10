Momenti di grande paura per l’ex calciatore Claudio Marchisio e la moglie, che martedì sera intorno alle 21.30 sono stati in balia di una banda di rapinatori armata.

Claudio Marchisio rapinato e minacciato in casa da una banda armata

Claudio Marchisio e la moglie vivono in una delle ville a Vinovo, zona residenziale che fa parte del villaggio di case “i cavalieri”, una zona sottoposta ad un sofisticato impianto di telecamere. Proprio dalle registrazioni della videosorveglianza sono partiti i carabinieri per identificare e poi poter catturare i quattro malviventi che hanno minacciato l’ex calciatore bianconero e consorte. I due infatti si sono trovati i 4 criminali coperti con dei passamontagna e armati di due pistole e due cacciavite. I 4 hanno obbligato i coniugi Marchisio a rientrare in casa e a farsi consegnare tutti i preziosi che avevano nella dimora. Dopo averli obbligati ad aprire anche la cassaforte, che conteneva denaro e gioielli, i criminali si sono dati alla fuga, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’ammontare del bottino per ora non è stato reso noto, ma fortunatamente la rapina è durata pochi minuti e non ci sono stati feriti.

