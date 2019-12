Zingaretti paga il viaggio degli studenti di Civita Castellana ad Auschwitz, Fdi: «E allora le foibe?»

Civita Castellana, provincia di Viterbo, anno 2019 (quasi 2020). Ogni anno, le scuole del comune del Viterbese organizzano un viaggio della memoria ad Auschwitz. Quest’anno, tuttavia, la giunta di centro-destra aveva deciso di non far partire il finanziamento per il viaggio di studio nell’ex campo di concentramento. Ovviamente, la scelta dell’amministrazione aveva scatenato delle polemiche: un episodio analogo si era verificato, infatti, qualche mese fa anche a Predappio.

LEGGI ANCHE > Predappio non finanzia la visita ad Auschwitz perché il treno della memoria è di parte

Il viaggio ad Auschwitz cancellato per gli studenti di Civita Castellana

La vicenda di cronaca e le relative proteste del gruppo consiliare del Partito Democratico, attraverso Simone Brunelli, hanno portato a occuparsi della questione il segretario dem e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Per ovviare alla scelta della giunta comunale di Civita Castellana, infatti, Zingaretti aveva annunciato sui social network che sarà la regione Lazio a finanziare il progetto del viaggio-studio ad Auschwitz.

A Civita Castellana la giunta leghista taglia fondi per viaggi della #Memoria ad #Auschwitz. Sono preoccupato perché non è la prima volta che sento di notizie come questa. Se non ci saranno ripensamenti il viaggio lo pagherà la Regione Lazio. La memoria non si tocca, adesso basta — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) December 13, 2019

Dopo aver preso atto della scelta di Zingaretti, l’assessore alla Cultura del comune del Viterbese Alberto Cataldi è intervenuto sui social network con un post polemico: «In merito al tweet del Presidente Zingaretti, accogliamo con gioia l’offerta di finanziamento per il viaggio ad Auschwitz dei giovani studenti di Civita Castellana – ha scritto l’assessore -. Non conoscendo, però, le iniziative in programma per il giorno della memoria e per quello del ricordo dei martiri di Istria, Fiume e Dalmazia previste dal Comune, chiediamo preventivamente al Presidente di finanziare a beneficio dei nostri ragazzi anche un viaggio presso la foiba di Basovizza. Per noi le lacrime non hanno colore, non hanno ideologia, non hanno nazionalità».

Civita Castellana, la reazione di FdI alle parole di Zingaretti

Ancora una volta si cerca di scatenare una sorta di benaltrismo, utilizzando i martiri delle foibe. Far partire un’iniziativa che dovrebbe sensibilizzare alla lotta contro l’antisemitismo e contro il razzismo in generale non significa, per forza di cose, chiamare in causa in maniera strumentale l’episodio delle foibe di Basovizza. Inoltre, l’assessore sottolinea come, dalla regione Lazio, il comune sia in attesa dei fondi per mettere in sicurezza le scuole. Facendo passare il messaggio implicito che iniziative come quella della visita ad Auschwitz dovrebbero essere subordinate ad altri impegni di spesa della regione sul territorio.