La bufala della morte di Ciro Ferrara, lui posta un video: «Dovete ancora sopportarmi» | VIDEO

L'ex calciatore di Napoli e Juventus ha fatto un video per smentire la fake news

Solita dinamica: una notizia totalmente falsa viene inventato da qualcuno che ha un account molto popolare. Poi, questa stessa notizia viene ripresa, soprattutto sui social network e sui siti di fake news. Si diffonde e diventa ingestibile, arriva persino alle orecchie dei familiari del diretto interessato. Ieri, ha avuto ampia risonanza sui social network la notizia di Ciro Ferrara morto. Ovviamente, si è trattato di una voce priva di alcun fondamento.

LEGGI ANCHE > Litigio tra Ciro Ferrara e Marco Materazzi per un negozio di abbigliamento a Torino

Ciro Ferrara morto, la notizia sul web

Tuttavia, la notizia era diventata così insistente da costringere l’ex difensore di Napoli e Juventus a diffondere un video sui suoi canali social in cui rassicurava familiari, tifosi e followers: «Non sono morto – ha detto Ciro Ferrara – dovete ancora sopportarmi evidentemente».

Il video di smentita di Ciro Ferrara morto

La notizia deve aver provocato un qualche fastidio al giocatore e alla sua famiglia. L’appello, infatti, è iniziato con una stoccata a chi aveva diffuso la fake news sul web, mentre l’ex calciatore – ora opinionista per le reti sportive in tv – ha voluto tranquillizzare familiari e sportivi. Alla fine del video, tuttavia, un sorriso di plastica – come lo avrebbe definito Pino Daniele, uno dei suoi cantanti preferiti – ha fatto capolino nella telecamera dello smartphone, dando il giusto peso alla vicenda. Una storia fastidiosa, ma nulla di più.