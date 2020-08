Cina: il presidente del senato ceco pagherà un «prezzo caro» per la visita a Taiwan

Wang Yi, Il diplomatico numero uno della Cina non ha usato mezze termine nell’esprimere la sua opinione sulla visita del Presidente del senato ceco Milos Vystrcil a Taiwan, dicendo che la Repubblica Ceca pagherà un prezzo «molto caro».

Vystrci è arrivato a Taipei il 30 agosto per promuovere i rapporti commerciali tra il suo Paese e Taiwan, dicendo che la Repubblica Ceca non si piegherà alle obiezioni di Pechino.

«Il governo cinese e il popolo cinese non avranno un atteggiamento di laissez-faire e non se ne staranno seduti a guardare mentre Vystrcil si comporta così e a causa del suo opportunismo politico», ha detto Wang, il consigliere di stato della Cina, parlando dalla Germania.

In una reazione che è simbolo della tattica diplomatica coercitiva di Xi Jinping e il suo governo, Wang ha aggiunto che sfidare il principio di «una sola Cina», è come autodichiararsi nemico di 1.4 miliardi di cinesi e che il governo non intende tollerare una provocazione del genere da parte di Vystrcil e le forze “anti Cina” che lo supportano.

Il principio «Una sola Cina»

«Una sola Cina» si riferisce al Paese e a Taiwan visti come due componenti di una sola entità, una posizione che Pechino chiede ha tutte le nazioni con lui ha relazioni diplomatiche di attenersi. La Repubblica Popolare Cinese, da sempre, considera Taiwan come una provincia senza il diritto di avere relazioni diplomatiche indipendenti con il resto del mondo. Ovviamente, l’isola si considera completamente indipendente e opera con sistemi del tutto diversi da quelli del continente.

Il ministro dell’Economia taiwanese Wang Mei-hua non ha ancora rilasciato dichiarazioni sull’accaduto, ma prima in un discorso prima dell’incontro con Vystrcil, ha espresso quanto i due Paesi abbiamo in comune.

«La Repubblica Ceca e Taiwan sono due Paesi liberi e democratici che danno molta importanza ai diritti umani. Abbiamo gli stessi valori dei Cechi», ha detto parlando alla stampa.