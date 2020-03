La meravigliosa esultanza del bomber Ciccio Caputo che ci invita a restare a casa

Non sarà stato il suo gol più bello, ma senz’altro l’esultanza è quella che lascia il segno. Nel corso della partita del lunedì di questo campionato sempre più assurdo che va verso lo stop almeno fino al 3 aprile, ci sono ancora 22 calciatori che rischiano il contagio giocando a stretto contatto tra di loro. Sono i ragazzi che sono scesi in campo al Mapei Stadium e che, nel match tra Sassuolo e Brescia, stanno giocando quella che potrebbe essere l’ultima partita della stagione 2019/2020 (o almeno l’ultima prima di una lunga pausa). Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo che ha segnato la rete del provvisorio 1-0, ha voluto esultare con un messaggio molto chiaro in questo difficile periodo caratterizzato dall’emergenza coronavirus.

Ciccio Caputo e l’esultanza in cui chiede di restare a casa per l’emergenza coronavirus

L’attaccante si è avvicinato alle telecamere e ha voluto lanciare un messaggio di speranza, insieme a un invito alla responsabilità: ha esposto infatti un cartello con la scritta «Andrà tutto bene, restate a casa». È davvero la sorpresa più bella che ci si potesse aspettare da un altrimenti anomalo turno di campionato, senza tifosi e senza l’umore giusto per disputare quelle partite che dovrebbero renderci il cuore più leggero. Ecco, Ciccio Caputo – forse – è l’unico motivo per cui sia valsa la pena giocare questa partita.

Sperando che i tanti giovani che stanno guardando il match di Serie A possano finalmente capire che la cosa più saggia da fare, in questi giorni, è restare a casa.