Le 35 deputate italiane che chiedono a Christine Lagarde parità di genere nella Bce

«Sono stata lieta di invitare i miei nuovi colleghi del Consiglio direttivo a un appuntamento fuori sede ieri. Abbiamo discusso in un contesto aperto e informale della gestione del Consiglio direttivo». Le parole sono di Christine Lagarde, nuova presidente della Banca Centrale Europea. I colleghi a cui fa riferimento sono i suoi collaboratori del consiglio direttivo, 23 uomini. Tutti bianchi. Il tweet è stato lanciato dalla presidente, che ha preso il posto di Mario Draghi lo scorso 1° novembre, nella giornata del 14 novembre scorso.

I was pleased to invite my new Governing Council colleagues to join me at an off-site retreat yesterday. We discussed in an open and informal setting the running of the Governing Council. pic.twitter.com/ifMxiNh7uh

— Christine Lagarde (@Lagarde) November 14, 2019