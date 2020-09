Il candidato del centrodestra a Quartu Sant’Elena: «Ci vuole coraggio a fare 5 figli con la stessa donna, cambiare prodotto è facile»

Un candidato sindaco per il comune di Quartu Sant’Elena che pensava di voler fare una battuta simpatica (alla quale qualcuno ha pure applaudito), ma che in realtà si è rivelata un clamoroso boomerang per la sua diffusione sul web. Christian Stevelli, nel presentarsi ai propri elettori, ha infatti parlato di sua moglie e dei suoi figli. Il candidato del centrodestra, fortemente sostenuto dal governatore Christian Solinas, ha affermato: «Sono sposato e ho una moglie con cui ho avuto cinque figli. Ci vuole coraggio a fare cinque figli con la stessa donna, perché cambiare prodotto è facile».

Christian Stevelli, il candidato a Quartu Sant’Elena che dice delle donne «cambiare prodotto è facile»

Il candidato alla carica di sindaco si è definito coraggioso per la sua scelta di vita, salvo poi cercare di salvarsi dicendo comunque di avere una famiglia meravigliosa che lo sostiene sempre e senza la quale non avrebbe mai potuto portare avanti alcune sfide.

Il contesto della frase di Christian Stevelli

In Sardegna, alcuni comuni saranno al voto il prossimo 25 e 26 ottobre. La tornata delle elezioni comunali nell’isola è stata volontariamente tenuta separata rispetto alla tornata delle regionali e delle amministrative (che ha visto anche il voto per il referendum sul taglio dei parlamentari) del mese precedente. La corsa a sindaco di Quartu Sant’Elena per Christian Stevelli con il sostegno di tutto il centrodestra unito (compreso Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e altre liste civiche a sostegno per un totale di 10 progetti politici) non inizia nel migliore dei modi.

Sebbene pronunciata con un intento ironico, non possiamo non rimarcare che la frase mette in evidenza l’oggettificazione del corpo della donna, definito ‘prodotto’, sottintendendo che a volte sarebbe molto più semplice cambiarlo che usarlo spesso.

