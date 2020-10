Anche l’Umbria chiude scuole medie e superiori: fino al 14 novembre sarà didattica a distanza

Ha firmato oggi l'ordinanza per la chiusura scuole in Umbria

Anche Donatella Tesei opta per la didattica a distanza per le medie e le superiori

Senza uno show sui social e lasciando da parte commenti al vetriolo, anche la Regione Umbria ha deciso la serrata per le scuole secondarie di primo e secondo grado. Lo prevede l’ordinanza firmata dalla Presidente Donatella Tesei e pubblicata sui canali istituzionale della Regione nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre. Gli studenti proseguiranno le proprie lezioni mediante la DAD (didattica a distanza) a partire da lunedì 3 novembre fino al 14 novembre (in attesa di un’ulteriore valutazione sulla curva epidemiologica nelle varie città). La chiusura scuole in Umbria arriva al termine di giornate in cui è risultato altissimo il rapporto tra casi testati e tamponi positivi.

L’articolo 1 dell’ordinanza numero 69 firmata da Donatella Tesei, recita: «A decorrere dal 3 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020 le attività delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie sono realizzate attraverso la didattica a distanza, riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori, ove previsti dai rispettivi ordinamenti del ciclo didattico, e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali».

Chiusura scuole in Umbria: fino al 14 novembre, DAD per medie e superiori

Oltre alla chiusura scuole in Umbria, la Regione ha anche decretato il coprifuoco per il weekend di Halloween: dalle ore 22 di domani (sabato 31 ottobre) fino alle 5 del mattino seguente non sarà permesso uscire di casa se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, d’urgenza o di salute. Insomma, quanto contenuto nell’autocertificazione pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno e già attuata in altre Regioni che da settimane hanno imposto il coprifuoco. E lo stesso divieto sarà ripetuto anche per la notte tra domenica 1 e lunedì 2 novembre.

Fermo anche Halloween

E oltre al coprifuoco notturno, nella giornata di domani e dopodomani sono vietate tutte le classiche usanze tipiche di Halloween: non sarà possibile creare assembramenti e andare in giro per fare il classico ‘dolcetto o scherzetto’ di porta in porta.

