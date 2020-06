Chiara Nasti e il minutaggio che ‘sballa’ il tatuaggio

Chiara Nasti, un milione e 700mila seguaci su Instagram, ex naufraga dell’Isola si famosi, tra le influencer più seguite al momento, ha deciso – assieme a una sua amica – di suggellare il loro legame con un tatuaggio. Ma qualcosa è andato storto.

Tatuaggio Chiara Nasti, l’errore ripreso dai followers

Le due ragazze hanno scelto di imprimere sul loro avambraccio una data, precisamente il 1998, la loro data di nascita, ma tant’è. Qualcosa però è andato storto: le due ragazze si sono ritrovate impresse una doppia scritta con tatuato since 98’.

Cosa c’è di strano? Che 98’, scritto con l’appendice dopo il numero, sta ad indicare il simbolo del minuto primo. Quindi sul braccio di Chiara e della sua amica leggiamo in modo inequivocabile: «dal minuto 98».

Insomma, un’amicizia alquanto breve e curiosa come durata… secondo una giusta lettura. O meglio leggendo l’errore e prendendolo in maniera letterale. La dicitura esatta sarebbe stata “since ‘98”.

L’influencer ha provato a giustificarsi, dopo i tanti interventi sui social network da parte dei suoi fan. Ha affermato, infatti, che le due amiche lo hanno fatto scrivere in questo modo sbagliato appositamente perché da piccole lo scrivevano così. La spiegazione non ha convinto appieno e ha scatenato risate e offese sul web.

Anche il tatuatore, dal canto suo, si è immediato difeso, commentando sul profilo della Nasti e scrivendo: «Tesoro è stato RICHIESTO e progettato così». Insomma un tatuaggio con minutaggio sballato…per il sorriso di un milione e 700mila followers.