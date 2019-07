Il rimedio anti-cellulite di Chiara Nasti? Non bere acqua. E scoppia la polemica

Siamo in estate, fa caldo (molto caldo) e tutti i medici – come sottolineato anche dai servizi quotidiani dei telegiornali – invitano tutti a bere tanta acqua per reidratare il corpo e reintegrare i sali minerali che si perdono con l’inevitabile sudore provocato dalle alte temperature. L’acqua fa bene ed è la fonte primaria di vita. E questo lo sanno tutti. Poi, però, sui social ci si imbatte in pareri e commenti che provano a raccontare un’altra verità. E l’esempio (negativo) arriva da Chiara Nasti, di professione fashion blogger, che ha svelato il suo ‘segreto’ anti-cellulite scatenando le reazioni del web. «Non bevo acqua da due anni

«La cosa più semplice è bere tanta acqua e mangiare sano», ha risposto Chiara Nasti a un commento sotto una foto condivisa sul suo profilo Instagram, prima di dare il suo personalissimo rimedio contro la cellulite. «Io ho puntato sul mangiare sano (neanche troppo) visto che l’acqua non è di mio gradimento e non la bevo da uno/due anni». Ma cosa beve la fashion blogger napoletana per no disidratarsi: «Acqua di cocco e Coca-Cola». A sua difesa occorre sottolineare come lei, nel suo primo commento, avesse sottolineato come il bere tanta acqua sia necessario per un benessere fisico. Poi, però, quella sua personale allusione al non berla da diverso tempo ha provocato molta indignazione.

Chiara Nasti: «Non bevo acqua da 1-2 anni»

Il tutto è partito da una sua foto pubblicata su Instagram nella quale mette in mostra il suo fondoschiena mentre si trova al mare. Un utente ha sottolineato una piccola quantità di cellulite sui suoi glutei (quasi impercettibile) e la stessa Chiara Nasti ha spiegato che per non averla occorrerebbe bere tanta acqua. Cosa che lei non fa, dicendo di limitarsi all’acqua di cocco e alla Coca-Cola.

Visualizza questo post su Instagram 🍑 Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 1 Lug 2019 alle ore 12:11 PDT

L’influenza di una fashion blogger

La procace fashion blogger napoletana ha quindi giustificato la presenza di cellulite (impercettibile) dovuta alla carenza di acqua. Ma proprio l’ostentazione del suo fisico perfetto (o quasi) sembra raccontare l’esatto opposto. In molti l’hanno criticata perché – volente o nolente, ma questa è la legge dei social – è una persona che influenza molto le tendenze e le mode, proprio per il seguito che ha. Lei ha risposto con alcune Stories in cui dice che il suo non è un consiglio, ma un gusto personale.

(foto di copertina: Matteo Nardone/Pacific Press via ZUMA Wire)