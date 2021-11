Chi sono i famosi Maneskin

I Maneskin, la famosa band italiana vincitrice dell’Eurovision 2021, sta conquistando il mondo. La band è formata da quattro elementi, tutti giovanissimi: Damiano alla voce, Victoria al basso, Thomas alla chitarra ed Ethan alla batteria. La storia dei Maneskin nasce nel 2015 a Roma. Victoria e Thomas si conoscevano già dalle scuole medie e avevano deciso di suonare insieme. Durante gli anni del liceo incontrarono prima Damiano e poi Ethan. Diventarono subito amici, complice la passione per la musica e per il genere rock, e decisero di formare una band tutti insieme.

Maneskin, il nome del gruppo, deriva dal danese e vuol dire “chiaro di luna”. Victoria, l’unica ragazza del gruppo, ha origini danesi e fu proprio sua l’idea di usare questa parola molto poetica. Nel 2017 decidono di partecipare al programma X Factor Italia per inseguire il loro sogno nel mondo della musica. Purtroppo non sono i vincitori di quell’edizione, ma questo non ferma la loro ascesa verso il successo. Un brano dopo l’altro, iniziano a diventare sempre più famosi in Italia. Nel 2021 partecipano al Festival di Sanremo, e contro ogni aspettativa, arrivano al primo posto. Pochi mesi dopo, vincono anche l’Eurovision, gareggiando contro star provenienti da tutta Europa. In meno di un anno conquistano le top10 musicali di tutto il mondo.

Il loro stile particolare è sicuramente quello che li contraddistingue e li rende affascinanti, i loro fan amano le loro canzoni rock e i vestiti eccessivi. Alcune delle loro canzoni più famose sono: “Beggin’”, “I wanna be your slave”, “Zitti e Buoni” e “Torna a casa”. La loro popolarità guadagnata attraverso l’Eurovision e questo tipo di crescita repentina è molto simile anche in altri settori, come l’industria dell’iGaming con il casino online. Anche in questo settore a volte viene utilizzata una piattaforma per il marketing che può aiutare a crescere in popolarità. Come i Maneskin, anche i Blind Channel e altre band, dopo aver participato all’Eurovision, sono diventate più famose e ora la loro musica può essere apprezzata da tantissime persone. Ma conosciamo meglio ogni membro del gruppo!

Damiano David

Damiano è nato a Roma nel 1999, è il cantante e leader della band. Tutti i testi dei Maneskin sono scritti e cantanti da lui. Ha moltissimi fan che lo seguono sia sui social, sia nelle date del tour, per il suo fascino e per la sua arte. Si può dire che ormai, dopo aver vinto l’Eurovision 2021, è il cantante italiano più famoso nel mondo. Damiano non ha finito il liceo perché ha deciso di dedicarsi fin da giovanissimo alla musica con tutto se stesso. È stata una scelta sofferta ma che non rimpiange. Una curiosità: all’inizio della loro amicizia Victoria e Thomas non volevano Damiano come cantante della loro band, ma poco tempo dopo cambiarono idea. Una scelta che ha sicuramente cambiato la vita di tutti.

Victoria de Angelis

Victoria, nata anche lei a Roma, ha 21 anni ed è riconosciuta per essere una bassista, strumentista e cantante di grande talento. L’unica ragazza della band, come i suoi colleghi anche lei ha avuto da sempre un grande interesse per la musica. Infatti, già da bambina, Victoria scopre il suo talento come musicista e inizia da subito a studiare vari strumenti. Alcune curiosità sul suo conto: è una pianista ben preparata, ha lavorato come modella in passato, nel tempo libero le piace passare le giornate a giocare con il suo cane.

Thomas Raggi

Thomas è nato a Roma nel 2001 e, come i suoi compagni, ama la musica fin da quando era bambino. Ha iniziato da piccolo a suonare la chitarra classica, per poi passare a quella elettrica che suona ancora. Prima di entrare nei Maneskin suonava in altre band romane: è proprio in una di queste formazioni che conoscerà Victoria. Negli anni ha cambiato molto il suo stile nel vestire e i suoi gusti musicali, diventando un vero rocker.

Ethan Torcio

Ethan è nato a Roma nel 2000, fa il batterista ed è l’ultimo dei quattro membri a essersi unito alla band. Abile musicista e compositore, ha scoperto il suo amore per la batteria già da bambino. Il suo amore per lo strumento è gigantesco, tant’è che pur essendo ormai un musicista affermato continua a studiare, partecipando a seminari e lezioni private. I Maneskin sono una giovane band italiana che è arrivata ad essere una delle più famose al mondo dopo aver vinto l’Eurovision. Una vittoria meritatissima, dato il loro talento, e un grande orgoglio per l’Italia.