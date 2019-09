Chef Rubio entra a gamba tesa nella polemica che vede coinvolti Fabio Sanfilippo e Matteo Salvini, e lo fa esprimendo la sua solidarietà al giornalista di Rai Radio 1 sottoposto ad accertamenti disciplinari per un suo post dedicato all’ex ministro dell’Interno. «Un pupazzo diffonde odio da quando è nato e tutto gli è concesso. Un professionista fa un discorso complesso in una missiva in cui parla di suicidio politico che è palesemente una metafora e che succede? Le vittime spalleggiano il carnefice! Fate ride tutti!», scrive su Twitter Rubio.

Un pupazzo diffonde odio da quando è nato e tutto gli è concesso. Un professionista fa un discorso complesso in una missiva in cui parla di suicidio politico che è palesemente una metafora e che succede? Le vittime spalleggiano il carnefice! Fate ride tutti! Ma tutti davvero🇮🇹 pic.twitter.com/1W5BqlEWRc — Chef Rubio (@rubio_chef) September 7, 2019

Le critiche mosse nei confronti del giornalista

La vicenda. Lo scorso quattro settembre Sanfilippo si è rivolto a Salvini dalla sua pagina Facebook. Due i passaggi “incriminati”. Quando ha scritto: «Hai perso il posto da ministro, certo stai in Parlamento, ma con la vita che ti eri abituato a fare tempo sei mesi e ti spari nemico mio», letto da alcuni come se fosse un invito al suicidio. E poi quando, parlando dell’influenza negativa che l’ex premier ha avuto su due dei suoi nipoti, ha tirato in ballo la figlia di Salvini: «Mi dispiace per tua figlia, ma avrà tempo per riprendersi, basta farla seguire da persone qualificate. In bocca al lupo». L’ex titolare del Viminale si scagliato contro Sanfilippo dalle sue pagine social e dai talk show televisivi, incassando anche l’appoggio di alcuni politici all’opposizione come Matteo Renzi.

State facendo tutta sta pupazzata per un’espressione palesemente figurativa e inattuabile? Ma non ve vergognate? I politici tutti che si uniscono in un cordoglio ipocrita fanno pena, come quell’altro che mette in mezzo Gesù, amore e su fija. Massima solidarietà a #FabioSanfilippo pic.twitter.com/3HcPhZHl2L — Chef Rubio (@rubio_chef) September 7, 2019

La reazione indignata di Chef Rubio

Da qui l’indignazione di Chef Rubio che su Twitter ha scritto: «State facendo tutta sta pupazzata per un’espressione palesemente figurativa e inattuabile? Ma non ve vergognate?». E poi rivolto ai politici dell’opposizione che hanno criticato il giornalista: «I politici tutti che si uniscono in un cordoglio ipocrita fanno pena, come quell’altro che mette in mezzo Gesù, amore e su fija. Massima solidarietà a Fabio Sanfilippo». In poche ore #ChefRubio è diventato trending topic su Twitter. Centinaia i commenti ai suoi post molti dei quali, come era prevedibile, al vetriolo.