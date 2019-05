Chef Rubio attacca Salvini: «Quanto ti piace fare la vittima?»

Chef Rubio non ama particolarmente Matteo Salvini. È un dato di fatto. Più volte, sui social network, l’autore di alcuni format come Unti e Bisunti e Camionisti in trattoria ha manifestato il proprio dissenso nei confronti del ministro dell’Interno. Lo ha fatto anche oggi, approfittando sia della notizia di ieri (una busta con un proiettile destinata proprio a Matteo Salvini), sia della nuova copertina di Panorama che mostra un ministro dell’Interno sotto tiro.

Chef Rubio contro Salvini: l’attacco sui social

«Ma quanto te piace fa la vittima? Troppo!!! Un uomo solo nel mirino ahahaahah. Nessuno te se fila e men che meno te vo’ fa martire, magna tranquillo. Mi dispiace che non sopporti la tua solitudine e che cerchi di scacciarla con amici immaginari elemosinati sui social».

I tweet di Chef Rubio contro Salvini

La notizia del proiettile era stata commentata insieme ad altre foto sui social network che erano state diffuse dal leader della Lega nella giornata di ieri, quella del suo tour elettorale in Puglia, tra Lecce e Bari: «Prima ‘a pallottola n’a busta ( pora stella ), po’ e’r cane ( Lazzaro alzati e cammina ), e pure ‘a vecchia… te le stai a gioca’ proprio tutte tutte pe pijà na spicciolata de voti eh? Domani che te’nventi?»

Salvini, infatti, aveva pubblicato sia l’immagine di un cane molto malato (Lazzaro, appunto) che è stato curato dai volontari de L’Oasi del randagio e poi quella con un’anziana donna scesa in strada in Puglia – con tanto di carrozzina – per chiedere un selfie al ministro. L’attacco di Chef Rubio non ha suscitato la risposta di Salvini: del resto, l’influencer del food prosegue da diverso tempo la sua personalissima battaglia con il ministro dell’Interno. I suoi canali social, infatti, sono pieni di critiche al leader della Lega.