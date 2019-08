Aperta un’inchiesta sulla morte di Andrea Zamperoni, lo chef del Cipriani a New York. Ecco cosa sappiamo fino ad ora

Domenico Chiaro, procuratore della Repubblica di Lodi, ha aperto un’inchiesta conoscitiva sul decesso di Andrea Zamperoni, lo chef lodigiano trovato morto a New York. «Si tratta di un atto dovuto. Attendiamo poi anche di capire qual è stato l’esatto motivo della morte. Il fascicolo verrà aperto oggi», ha annunciato Chiaro. Nel frattempo il comune di Casalpusterlengo, di cui Zamperoni era originario, ha annunciato il lutto cittadino.

Ecco cosa sappiamo per ora sulla morte di Andrea Zamperoni

Andrea Zamperoni, 33 anni, era capo chef di Cipriani Dolci alla Grand Central Station di New York. Zamperoni era scomparso nella notte tra sabato e domenica ed è stato ritrovato senza vita mercoledì sera nella stanza del Kamway Lodge, un motel da 35 dollari a notte, dopo una telefonata anonima. La struttura si trova nel Queens, a tre isolati da dove abitava lo chef.

La testimonianza dei colleghi e le prime ricostruzioni

A dare l’allarme per la scomparsa del giovane erano stati i colleghi di lavoro, preoccupati dopo che questi non si era presentato lunedì mattina. «Non era da lui, chiamava anche se era in ritardo di un minuto. Così all’una ci siamo decisi a chiamare la polizia», ha raccontato a Repubblica Ignacio Albo, 29 anni numero due ai fornelli di Cipriani Dolci. Interrogati dalle forze dell’ordine, i coinquilini che condividevano con Zamperoni l’appartamento sulla 74esima strada hanno spiegato che sabato lo chef era rientrato verso le dieci di sera, come suo solito, per poi uscire di nuovo verso le due del mattino, aveva fumato una sigaretta per strada ed era salito su un’auto, forse un Uber. «Non conoscevo i suoi amici ma non mi sembrava un tipo da frequentare brutta gente. Non aveva vizi e qui non aveva fidanzate», racconta sempre Albo.

É stato il management di Cipriani Dolci ad annunciare con un comunicato stampa la morte dello chef. «Con tristezza apprendiamo che Andrea, amato e rispettato membro della nostra squadra da molti anni è morto». Il fratello gemello, anche lui chef, è subito volato a New York per il riconoscimento del cadavere ma non ha voluto rilasciare commenti alla stampa, troppo scosso dall’improvviso lutto. Ancora non si conoscono le cause della morte di Zamperoni, che verranno rese note solo dopo l’autopsia.

Arrigo Cipriani sulla morte di Andrea Zamperoni: «Per me era come un figlio»

«Per me quel ragazzo era come un figlio, uno di famiglia. Non posso credere a quello che è successo», così Arrigo Cipriani ha commentato la morte di Andrea Zamperoni. Cipriani, come i colleghi dello chef, è tornato a ribadire l’indiscutibile dedizione al lavoro del giovane lodigiano che da circa 11 anni lavorava nella sua azienda. «Si trovava a New York da circa un anno. L’avevamo fatto crescere, ci fidavamo. Era stato a Londra un sacco di tempo e prima anche a Miami e Abu Dhabi. Ci fidavamo ciecamente».

