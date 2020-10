L’addio di Checco Zalone a Mirko, giovane youtuber malato di Sma

“Ciao grande Mirko. Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno“. Con questo messaggio, postato sulla sua pagina Facebook, Checco Zalone dice addio a Mirko Toller, il ragazzo malato di Sma (atrofia muscolare spinale) con cui aveva girato un video nel 2016, morto all’età di 17 anni.

Nello spot, che era immediatamente diventato virale, raccogliendo milioni di visualizzazioni, realizzato per sostenere la raccolta fondi a favore dell’associazione nazionale Famiglie Sma, Checco Zalone aveva scelto toni irriverenti, ribaltando i valori sui quali generalmente si fa leva per indurre le persone a donare. Non la pietà e la compassione, ma l’egoistica voglia di far guarire chi è affetto dalla patologia per rendere a se stessi la vita più facile.

Chi era Mirko Toller

Mirko viveva a Segonzago, in provincia di Trento, insieme ai genitori Stella e Fabio. Ancor prima di conoscere Checco Zalone, Mirko aveva già il suo pubblico che lo seguiva sul canale YouTube ‘Mirko e Linda show‘, in cui il ragazzo – insieme alla sorella Linda – intratteneva i propri follower parlando un po’ di tutto, in particolare di calcio e serie tv. Poi, l’incontro con Checco Zalone, che lo ‘ingaggia’ per farlo partecipare allo spot. Da quel giorno tra i due è nata un’amicizia vera, sincera, fatta di risate, battute e affetto. Senza contare la notorietà che ha ricevuto Mirko dopo la pubblicazione dello spot con Checco Zalone: su Facebook è nato persino il ‘Mirko Toller fan club‘, una pagina dedicata al ragazzo affetto da Sma, che in queste ore è stata inondata di messaggi da parte di numerosi utenti che hanno voluto lasciare il proprio ricordo per un giovane combattente che non ha mai smesso di sorridere.

