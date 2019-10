Il vicepresidente Pence annuncia: «Usa e Turchia sono d’accordo per cessare il fuoco in Siria»

Il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha terminato, qualche minuto fa, il suo incontro con il presidente della Turchia Recep Tayyp Erdogan. Ha affermato che è stato trovato un accordo sul cessate il fuoco nel nord della Siria dopo l’invasione delle truppe aeree di Ankara: «Siamo d’accordo sul cessate il fuoco in Siria – ha affermato Pence in conferenza stampa – e siamo d’accordo per assicurare il rispetto dei diritti umani di tutte le comunità etniche e religiose presenti nell’area».

Cessate il fuoco in Siria, la comunicazione di Mike Pence

Una svolta, dunque, nei rapporti nell’area, nonostante il ritiro dei soldati statunitensi dalla Siria del Nord. Qualche minuto fa, Mike Pence ha affermato di aver sentito al telefono il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per comunicargli l’esito del bilaterakarale di Ankara al quale ha partecipato anche il segretario di Stato Mike Pompeo.

«Si è dimostrato molto grato per questo» – ha affermato Pence. Il vicepresidente degli Stati Uniti ha comunicato che per 120 ore la Turchia cesserà il fuoco in Siria: il tempo necessario per permettere alle forze curde dello YPG di ritirarsi per creare una zona di sicurezza di 20 miglia. «Il presidente è stato molto chiaro – ha detto Pence – con l’alleato turco quando ha comunicato l’entità delle eventuali sanzioni per l’economia del Paese. Il presidente Erdogan ha contribuito nel venire incontro a questo accordo. Stiamo già lavorando in questa direzione».

Cessate il fuoco in Siria, i termini dell’accordo

Non è stato semplice trovare la quadra: ad Ankara, dove è andato in scena l’incontro, Mike Pence e Recep Tayyip Erdogan si sono incontrati per un’ora e 40 minuti per decidere il destino del popolo curdo e della tenuta geopolitica nell’area. Confermato il viaggio di Erdogan negli Usa il prossimo 13 novembre, quando incontrerà Donald Trump. Il presidente Usa ha twittato: «Grandi notizie dalla Turchia: grazie al nostro lavoro migliaia di vite saranno salvate. Grazie Erdogan!».