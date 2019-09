Grave lutto per il cantante Cesare Cremonini: lunedì 16 settembre è infatti deceduto a Bologna il padre Giovanni, stimato dottore di San Lazzaro dove lavorò dal 1952 fino alla pensione.

Se n’è andato il dottor Giovanni Cremonini, padre del cantante Cesare

Se n’è andato a 95 anni Giovanni Cremonini, padre del cantante bolognese. Medico stimatissimo del San Lazzaro, confesso qualche anno fa che il giorno più brutto della sua vita fu proprio «quando mi dissero che dovevo andare in pensione e chiudere l’ambulatorio…per raggiunti limiti di età». Per lui la professione medica era una vera vocazione tanto che disse di non aver «mai chiuso la porta di casa mia a nessuno perché i miei pazienti erano miei amici».

Già l’amministrazione comunale del sindaco Marco Macciantelli gli aveva conferito una targa per l’impegno a favore della comunità locale in occasione del suo 90esimo compleanno.

Una dedizione alla sua professione che aveva portato anche il figlio Cesare a scherzare pubblicamente: «Per il mio babbo sono stato un figlio ma anche un paziente, proprio perché ha trattato tutti i suoi pazienti come dei figli» ironizzò il cantante quando due anni fa venne svelata la targa che il Comune aveva dedicato a Giovanni Cremonini e tutt’ora che campeggia nell’atrio della Casa della Salute.

Ad esprimere profondo cordoglio la sindaca di San Lazzaro Isabella Conti che ha descritto il dottor Cremonini come «un punto di riferimento per la nostra città» e «la persona a cui tutti si rivolgevano quando erano in difficoltà». «Era umile e aveva un enorme spirito di abnegazione, per non parlare del suo ottimismo contagioso – ha aggiunto la prima cittadina – Credo che tutti i giovani medici dovrebbero prenderlo ad esempio, quello di medico, per lui, non era un lavoro, ma una missione, sapeva accogliere le persone e ascoltarle, oltre che curarle».