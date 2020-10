Chiusure localizzate, ennesimo atto. Dopo la decisione della Lombardia arrivata nella serata di ieri e che prevede il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino e, contestualmente, la chiusura degli esercizi commerciali non di carattere alimentare nel fine settimana con l’obiettivo di contenere i contagi, oggi è arrivata la stretta anche per un’altra regione. Centri commerciali in Piemonte chiusi nel week-end, in un territorio in cui il contatto con la pandemia pare essere stato perso nei giorni scorsi

Centri commerciali in Piemonte, l’ordinanza di Cirio

Il governatore Alberto Cirio ha deciso di firmare l’ordinanza entro questa sera: «Teniamo aperti solo alimentari e farmacie, i generi di prima necessità. Andiamo verso valutazioni che pongono delle restrizioni che riguarderanno per il nostro Piemonte i centri commerciali. Entro questa sera firmerò un’ordinanza che chiude i centri commerciali sabato e domenica su tutto il territorio regionale e che quindi tiene aperta solo la parte alimentare e le farmacie, i generi di prima necessità» – la comunicazione è stata fatta ai microfoni di Tagadà in onda su La7.

Dunque, il provvedimento di contenimento del Piemonte ricalca abbastanza da vicino quello in Lombardia, limitatamente agli esercizi commerciali. Tuttavia, una prima azione risultava essere necessaria, dal momento che il Piemonte, nella giornata del 19 ottobre, era stata la quinta regione in Italia per numero di contagi, attestandosi poco al di sotto della soglia dei mille nuovi positivi al coronavirus.