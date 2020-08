Il pub milanese che invita chi ha paura del contagio a rimanere a casa

La denuncia è partita dai social, con quell’immagine del messaggio affisso all’entrata del Celtic House di Magenta (in provincia di Milano) in cui si avvisano i clienti che hanno paura a non varcare quella soglia. Paura del Covid, ovviamente. Poi, su Tripadvisor arrivano le testimonianze di alcune persone che hanno frequentato quel pub: mascherine inesistenti (o indossate male, sotto al naso) e tutte le norme anti-contagio del tutto disattese.

LEGGI ANCHE > A Testaccio è stato chiuso un locale a luci rosse per violazione delle norme anti-contagio

«Prima di entrare ci son questi cartelli che allego in foto a mo’ di minaccia per i clienti, entrando tutto il locale tappezzato di questi fogli; entri e non ti misurano la temperatura, mascherine dei camerieri o inesistenti (barista) o portate con naso scoperto, solo un cameriere l’aveva addosso portata come si deve, bravo lui. Invece che tranquillizzare la clientela con cartelli che confermano la pulizia la disinfezione e le norme igienico-sanitarie che attuano, scrivono che se hai paura devi star a casa. Consiglio un ripasso del codice civile e di avere un po’ di rispetto per i dipendenti e i clienti». E, allegata a questa recensione, c’è l’immagine del cartello esposto sia all’entrata che all’interno del locale.

Celtic House, il pub milanese con il messaggio contro chi ha paura del Covid

E non è l’unica ricostruzione di questo tipo. Anche un altro utente, sempre su Tripadvisor, ha descritto la situazione vissuta qualche settimana tra i tavoli del Celtic House di Magenta. «Mi e sempre piaciuto venire in questo locale sia con amici che con la mia famiglia premetto che ho tre figli 15/22/25 con rispettivi fidanzati. L’ultima volta e stata il 28 luglio e devo dire che mi sono un po preoccupata xche sembra che il covid 19 non sia mai esistito, il tavoli uno attaccato all’altro le distanze assolutamente inesistenti. Ho parlato con un responsabile risposta:il nuovo decreto non impone più le distanze nei locali». Cosa non vera.

Le recensioni dei clienti

E ancora un altro cliente: «Nonostante le nuove norme in Lombardia all’ingresso non viene misurata la temperatura, le persone sono fatte sedere una attaccata all’altra senza alternanza tra i tavoli anche avendo la possibilità essendo il locale molto grande e avendo i tavoli fuori che erano completamente vuoti. Le persone girano tranquillamente all’interno del locale senza indossare la mascherina e i camerieri la utilizzano ma spesso con naso e bocca completamente fuori». E un altro: «Il must è il negazionismo sul covid! Dal livello culturale che si respira, potrebbe ospitare tranquillamente un convegno di terrapiattisti o di no vax! Consiglio inoltre di modificare l’arredamento in stile medievale, magari ci scappa pure uno ius primae noctis!». Dopo la valanga di commenti (non recensioni), Tripadvisor ha bloccato la pubblicazione di pareri sul Celtic House di Magenta. Ma quelli delle ultime settimane sono visibili.

(foto di copertina: da Tripadvisor)