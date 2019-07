«Il cellulare di Savoini è una spada di Damocle per Salvini»

Ci sono telefoni e computer nelle mani della Guardia di Finanza, che ha effettuato le perquisizioni in casa di Gianluca Savoini e di Gianluca Meranda. Per questo motivo, secondo il quotidiano Repubblica, Matteo Salvini non sarebbe in grado di fornire una credibile strategia difensiva a chi gli chiede, ormai da settimane, di parlare in aula del presunto contatto Lega-Russia nell’Hotel Metropol di Mosca. C’è il discorso del cellulare Savoini.

Cellulare Savoini requisito: cosa succede

La vicenda è delicata e pende sulla testa del vicepremier come una sorta di spada di Damocle. Non si può sbilanciare – e per questo ha chiesto a Giuseppe Conte di riferire alle camere al suo posto -, dal momento che non sa cosa contengono i cellulari e i computer requisiti dalla Guardia di Finanza per ordine della Procura di Milano. L’inchiesta sui contatti degli emissari della Lega con alcuni uomini di affari russi restano più che mai nel mirino, al centro di un’indagine che potrebbe esplorare scenari che ancora non sono completamente emersi.

Perché Matteo Salvini ha paura del cellulare Savoini

Soprattutto le conversazioni telefoniche sono entrate nel mirino degli inquirenti, che adesso le stanno analizzando. L’indagine per corruzione internazionale, al momento, non fa sconti e permette agli investigatori di avere tutti i materiali a disposizione, anche quelli informatici. Che poi sono anche quelli più intimi, quelli che non vengono divulgati in pubblico, quelli di cui – forse – nemmeno lo stesso Matteo Salvini era a conoscenza.

Il vicepremier innanzitutto non sa se da quelle conversazioni emerge una sua consapevolezza della presunta trattativa, non sa le strategie utilizzate da Savoini per convincere gli uomini d’affari con cui si trovava a tavola. Non conosce diversi dettagli. Per questo una sua dichiarazione alle camere potrebbe essere smentita l’indomani da una fuga di notizie o da un semplice sms. Per questo motivo sta temporeggiando. Nel frattempo, si parla di Bibbiano e della svolta sì Tav di Giuseppe Conte.