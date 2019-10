Quattordicenne muore davanti ai suoi compagni di classe durante l’ora di educazione fisica

La tragedia in una scuola superiore di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso

Il malore, l’arrivo dei soccorsi e il terrore negli occhi dei suoi compagni di classe che lo hanno visto morire mentre loro, inermi, hanno assistito a tutta la scena di questa tragedia. Un ragazzo di appena 14 anni è morto durante l’ora di educazione fisica nella sua scuola, l’ITT Barsanti di Castelfranco Veneto. Il giovanissimo aveva accusato un malore poco dopo le 12.20 mente era impegnato con il resto della sua classe nello svolgere gli esercizi tipici della ginnastica scolastica. Poi si è accasciato a terra.

L’insegnante ha immediatamente allertato i soccorsi e avvisato il dirigente scolastico. Il personale del 118, non appena arrivato all’interno dell’Tecnico Tecnologico Eugenio Barsanti di Castelfranco Veneto, si è reso conto delle condizioni di salute del 14enne e hanno provato a rianimarlo in palestra. Un tentativo vano: pochi minuti dopo, poco prima delle 13, è stato dichiarato il decesso del giovanissimo studente.

Tragedia a Castelfranco Veneto: muore mentre fa educazione fisica

Dalle prime testimonianze è stata ricostruita la dinamica di questa tragedia. Il ragazzo ha accusato il malore durante le fasi di riscaldamento, quando al corpo non viene richiesto un eccessivo affaticamento a livello aerobico e cardiaco. Nonostante i ritmi blandi, però, il 14enne ha accusato un malore e si è accasciato a terra perdendo i sensi pochi istanti dopo, senza neanche il tempo di chiedere aiuto alla sua professoressa e ai suoi compagni di classe.

Era iscritto al primo anno all’ITT Barsanti

Il 14enne che studiava a Castelfranco Veneto, ma era residente a Riese Pio X, sempre in provincia di Treviso, era iscritto al primo anno. Era giovanissimo e aveva fatto il suo ingresso nel mondo delle scuole superiori poco più di un mese fa. In passato, come riporta l’Ansa, era stato in cura per alcuni episodi riconducibili all’epilessia.

