Caso camici, 513 mila euro restituiti solo dopo le domande dei giornalisti: indagato il cognato di Fontana

Sono in corso le indagini di quello che ormai è diventato il caso camici Lombardia. Indagato Andrea Dini, titolare della società Dama srl e cognato di Fontana. Insieme a lui è sotto indagine anche Filippo Bongiovanni, dg della società Aria, la centrale di acquisti di Regione Lombardia. La Procura di Milano sta effettuando controlli nell’ambito del reato di turbativa d’asta. La questione vede al centro 513 mila euro di camici che – durante il periodo peggiore dell’emergenza in Lombardia – sono passati da fornitura a donazione in seguito alle domande dei giornalisti.

Indagato il cognato di Fontana

Oggi sono stati raccolti dalla Guardia di Finanza del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria presso gli uffici della Regione Lombardia una serie di documenti relativi ai contratti stipulati tra il Pirellone e la società Dama srl, gestita dal cognato di Fontana e posseduta con una quota al 10% dalla moglie del governatore della Lombardia. I pm stanno ascoltando in questi giorni una serie di testimoni – tra cui l’assessore Raffaele Cattaneo e Francesco Ferri presidente della società Aria – e continueranno a farlo nei prossimi giorni. L’indagine per turbativa d’asta è a carico di ignoti.

Da fornitura a donazione dopo le domande dei giornalisti

Stando a quanto emerge dalle indagini il pagamento di 513 mila euro sarebbe avvenuto più di un mese dopo l’acquisto della commessa – avvenuto il 16 aprile scorso -. Il 22 maggio è la data in cui il denaro è stato pagato. Solo dopo le domande dei giornalisti di Report, che volevano capire dai soci la natura del contratto, le fatture sono state stornate e da acquisto si è passati a donazione. Sia Fontana che Dini, finora, hanno insistito sul fatto che si è trattato di un errore ma, a questo punto, la versione fornita – ovvero che si tratta della disattenzione di un dipendente che ha considerato una donazione come una vendita – non convince la procura.

