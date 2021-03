Il Cashback si otterrà anche pagando con le carte dei supermercati

Con l’ultimo aggiornamento dell’app IO sarà possibile ottenere il Cashback anche pagando con le carte di pagamento di supermercati, ipermercati e discount. Nonostante i vari problemi in merito al Cashback dell’ultimo periodo, con alcuni partiti che chiedono di cancellare la misura, il rimborso viene ora reso possibile anche tramite i pagamenti elettronici effettuatiti nei supermercati non solo con le carte di poste e banche ma anche con quelle delle catene di distribuzione come, ad esempio, la Supercard di Coop, la Fidaty oro di Esselunga e Più Conad Card di Conad. Aggiornando l’applicazione, quindi, si otterrà il Cashback carte supermercati.

Cashback carte supermercati, l’ultima novità di IO

Questa novità era sicuramente attesa da tutti coloro che scelgono di pagare sfruttando i vantaggi delle carte emesse dalle grande catene della distribuzione. Da oggi il Cashback sarà ottenibile anche pagando con le carte di credito offerte da supermercati, ipermercati e discount a quei consumatori che scelgono di usufruire dei vantaggi offerti da questa possibilità. Per queste modalità di pagamento – finora escluse dal programma Cashback – si era registrato un calo nell’utilizzo e la perdita sostanziale di attrattiva vista l’impossibilità di ricevere quel rimborso del 10% speso.

Dati del Cashback in salita

Con questa nuova possibilità sicuramente ci sarà un’ulteriore aumento degli strumenti di pagamento registrati. I dati degli ultimi mesi del programma parlano chiaro e le polemiche politiche stanno a zero, considerato che anche il sottosegretario al Mef Claudio Durigon (appartenente alla Lega, uno dei partititi più critici nei confronti del provvedimento dell’ultimo governo Conte) ha ammesso che «ha costituito un segnale positivo per i pagamenti digitali soprattutto per la percentuale della quota dei pagamenti elettronici sul numero totale di transazioni» e che «il programma Cashback sta facendo registrare un numero sempre crescente di aderenti, passati da quasi 6 milioni nel periodo sperimentale del dicembre 2020, con più di 4 milioni di utenti attivi, a più di 8,5 milioni con 7 milioni di utenti attivi». In costante salita anche il «numero degli strumenti di pagamento registrati, passati da 9,6 milioni in dicembre 2020 a più di 14 milioni nelle due settimane di marzo, con gli strumenti attivi passati dai 6,7 milioni di dicembre ai 9,7 di febbraio, con un incremento di media del 20% mese su mese, e un analogo trend di crescita a marzo»».