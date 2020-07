Casellati interrompe Conte per dire che non si può usare la «macchina fotografica» in aula

Momenti vintage questa mattina al Senato durante l’informativa del presidente del Consiglio in Parlamento per parlare di quanto deciso ieri mattina a Bruxelles al termine del consiglio UE. La presidente di Palazzo Madama Casellati interrompe Conte, non per bloccare le parole del capo di Palazzo Chigi, ma per ricordare il regolamento ai colleghi senatori: «Non si deve usare la macchina fotografica in Aula». Ovviamente, al netto della nostalgia degli anni Ottanta e Novanta, si faceva riferimento agli smartphone.

La presidente del Senato, come spesso capita in queste occasioni, è costretta a trattare i colleghi di Palazzo Madama come degli studenti irrequieti. Il regolamento Parlamentare (che vale anche per Montecitorio) impedisce ai presenti di utilizzare smartphone o altri strumenti durante le sedute in Aula. Era già accaduto in passato (in realtà basta scorrere le bacheche social di molti parlamentari, da destra a sinistra), ma la storia si ripete.

Casellati interrompe Conte: «non si può usare la macchina fotografica in aula»

«Mi scusi Presidente, ma non è possibile che ogni volta io debba ricordare le regole» ha detto la presidente del Senato rivolgendosi al Presidente del Consiglio. Pochi istanti prima, infatti, aveva rimproverato le senatrici del Movimento 5 Stelle (Cinzia Leone ed Elena Botto) ree di aver scattato fotografie con la loro macchina fotografica in aula. Una vecchia abitudine – ovviamente non con le macchinette fotografiche, cadute in disuso – che non si perde nella aule parlamentari.

