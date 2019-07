Nel 2018, Maria Elisabetta Casellati era alla giornata della Russia insieme a Matteo Salvini

Tra gli ospiti d’onore alla tradizionale festa per la Giornata della Russia svoltasi a Villa Abamelek il 7 giugno 2018 oltre al ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini c’era anche la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Maria Elisabetta Alberti Casellati aveva definito «pettegolezzi» le polemiche sui presunti fondi russi alla Lega. Mentre il Parlamento chiedeva un chiarimento in Aula di Matteo Salvini, la presidente del Senato faceva muro. Ora spunta però una fotografia che la immortala proprio in uno degli eventi al centro delle polemiche: quello presso Villa Abamelek, insieme all’associazione LombardiaRussia, Matteo Salvini e Gianluca Savoini, uno dei personaggi chiave della vicenda che sta scuotendo il Carroccio. La si vede sorridente al fianco di Matteo Salvini, circondati da giovani che indossano gli abiti tradizionali russi per posare nelle fotografie.

L’incontro specifico aveva portato nella bellissima cornice della villa romana anche l’Ambasciatore russo Sergej Razov che ricevendo i numerosi invitati ha sottolineato «l’importanza di rinforzare i rapporti e la cooperazione tra la Russia e il nuovo Governo italiano» come si legge nel post del sito LombardiaRussia che ha pubblicato l’album con le foto. Il giuramento del governo giallo-verde infatti era avvenuto appena 6 giorni prima.

