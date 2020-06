Caos-Pound, alla fine arriva il sequestro preventivo dell’immobile di via Napoleone III

Ancora una volta, come accade da diversi anni, si è creata una gran confusione attorno alle sorti della sede di CasaPound in via Napoleone III a Roma. Dopo che la sindaca della Capitale Virginia Raggi e il viceministro all’Economia Laura Castelli avevano annunciato lo sgombero nella tarda serata di ieri, la Questura aveva ridimensionato la notizia. Ora, però, la Procura della Repubblica capitolina ha ottenuto il via libera dal gip per porre sotto sequestro preventivo la struttura diventata quartier generale del movimento di estrema destra.

La decisione arriva al termine di un’indagine portata avanti dalla Digos – che fa riferimento alla stessa Questura di Roma – e ora è in fase di notifica e consegna dell’atto di sequestro preventivo della struttura del civico 8 di via Napoleone III. Al termine dell’inchiesta è emerso il reato di occupazione abusiva della struttura. Nelle prossime ore, dunque, si farà maggiore chiarezza sul destino delle persone che, da anni, vivono all’interno dello stabile occupato.

CasaPound, arriva il sequestro preventivo della struttura di via Napoleone III

La palazzina di via Napoleone III venne occupata dai militanti di CasaPound, movimento di estrema destra, nel 2003. Lo stabile – nel quartiere Aventino, non distante dalla Stazione Termini di Roma – divenne, nel giro di poco tempo, la loro sede ufficiale. Attorno a questa occupazione ci sono state molte battaglie, anche legali, con tanto di mobilitazioni affinché fosse sgomberata, anche con l’accusa di danno erariale.

Gli stabili di Ostia

In vista di quel che, poi, sarebbe accaduto, CasaPound aveva trovato in via delle Baleniere – a Ostia – una nuova sede. Anche in questo caso, però, si tratta di un’occupazione da parte dei militanti del movimento di estrema destra: gli stabili, infatti, sono di proprietà dell’Aeronautica militare e il Ministero della Difesa ne ha chiesto lo sgombero.

