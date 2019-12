È il tribunale di Roma a ordinare a Facebook di riaprire la pagina di Casapound

Torneranno ad avere spazio su Facebook gli account di Casapound. Il movimento della tartaruga ha vinto il ricorso presentato davanti al tribunale di Roma, con cui chiedeva a Facebook la riattivazione dei propri canali aperti sul social network di Mark Zuckerberg. Il Tribunale Civile di Roma intimerà a Facebook – come scritto nella sentenza – «l’immediata riattivazione della pagina dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound».

Inoltre, sempre il Tribunale ha chiesto di riattivare il profilo di Davide Di Stefano, in quanto amministratore della pagina, e la restituzione contestuale di tutti i contenuti pubblicati sulla pagina Facebook del movimento della tartaruga.

Facebook deve ripubblicare le pagine di Casapound

Inoltre, Facebook è stato condannato al pagamento delle spese relative al processo che sono state quantificate in 15mila euro. E inoltre sarà costretto a pagare una penale di 800 euro per ogni giorno, a partire da oggi, in cui Facebook non rispetterà il giudizio della sezione civile del tribunale romano. Insomma, Facebook rischia – attraverso il pagamento di queste cifre – di versare una ingente somma all’interno delle pagine di Casapound.

Su quest’ultimo aspetto, infatti, la sentenza recita:

«P.Q.M. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, visto l’art. 700 c.p.c.: – accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina a FACEBOOK IRELAND LIMITED l’immediata riattivazione della pagina dell’Associazione di Promozione Sociale CasaPound Italia all’indirizzo https://www.facebook.com/casapounditalia/ e del profilo personale di Davide Di Stefano, quale amministratore della pagina; – fissa la penale di € 800,00 per ogni giorno di violazione dell’ordine impartito, successivo alla conoscenza legale dello stesso; – condanna FACEBOOK IRELAND LIMITED alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASA POUND ITALIA e DAVIDE DI STEFANO, liquidate in complessivi € 15.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge. Si comunichi. Roma, 11 dicembre 2019».

Il 9 settembre scorso era stata davvero sorprendente la decisione da parte di Facebook di oscurare tutte le pagine di Casapound, in seguito a una violazione degli standard della comunità per ripetute pubblicazioni di contenuti che andavano contro le policy normalmente stabilite dal social network di Mark Zuckerberg.

Secondo il tribunale di Roma, Facebook avrebbe violato i vincoli contrattuali con l’oscuramento delle pagine. Sempre nella sentenza si legge questo passaggio, destinato ad assumere una certa importanza: