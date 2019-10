La Casaleggio Associati: «Avevamo utili più alti prima della nascita del M5S»

Parola di Casaleggio. In risposta a un articolo del Fatto Quotidiano in cui si dà conto delle consulenze che l’azienda di Davide Casaleggio offrirebbe a società come Philip Morris, Lottomatica e Moby, l’azienda di Ivrea cerca di gettare acqua sul fuoco. Il giornale diretto da Marco Travaglio si fa tre domande: Di Maio è stato informato di questi contratti (le aziende appena citate non sarebbero in linea con il Movimento 5 Stelle)? Perché la Casaleggio Associati non ha comunicato all’esterno i contratti con queste aziende prestigiose? La Casaleggio ha vinto questa commessa con una competizione trasparente?

Casaleggio Associati: «Più utili prima della nascita del M5S»

La risposta della Casaleggio Associati, come al solito, non è perfettamente esauriente, ma lascia spazio ad alcune indicazioni che comunque fanno riflettere. Non commentando alcuna informazione relativa a suoi clienti, la nota riporta questa frase: «Anche se fossero nostri clienti, non rilasciamo alcuna informazione sulle aziende con le quali abbiamo un rapporto professionale – si legge -. Pur non lamentandoci di come sta andando la nostra attività, ad oggi non abbiamo ancora superato gli utili che facevamo prima della nascita del Movimento 5 Stelle».

Dunque, Casaleggio ci fa sapere che, in qualche modo, la sua prossimità al partito che si trova al governo da circa un anno crea un limite alla sua azienda che non cresce secondo i parametri che ci si sarebbe aspettati prima della fondazione del Movimento 5 Stelle. Inoltre, rivela un altro aspetto, quasi una risposta all’inchiesta del Fatto Quotidiano sulle consulenze a Philip Morris, Moby e Lottomatica: «Non ci relazioniamo con il governo o con le forze politiche per acquisire nuovi clienti – prosegue la nota -. Anche il Fatto Quotidiano si rivolse alla Casaleggio Associati per avviare la sua presenza online alla sua nascita». Una frecciata che potrebbe avere un’interpretazione decisamente ambigua.