Casaleggio all’Onu: «Fu Di Maio, quando era al Mise, a chiederci di organizzare l’evento»

Insomma, di chi è stata la manina che ha organizzato l’incontro di Davide Casaleggio all’Onu? Luigi Di Maio nega il suo coinvolgimento: l’evento – dice a Non è l’Arena di Massimo Giletti – era stato preparato quando il titolare della Farnesina era Enzo Moavero Milanesi. Dunque, il capo politico del M5S – che adesso ne ha preso il posto – non sarebbe responsabile di quanto accaduto. Ma secondo i funzionari del ministero degli Esteri che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, Di Maio avrebbe avuto comunque la responsabilità di tutta la questione.

LEGGI ANCHE > Elena Fattori: «Se Di Maio c’entra con Casaleggio all’Onu, andrebbe sfiduciato»

Casaleggio all’Onu, dalla Farnesina fanno sapere: «Fu Di Maio a chiedere di organizzare l’evento»

I tempi, in effetti, coincidono: l’incontro è stato effettivamente organizzato quando il ministro era Enzo Moavero Milanesi. Quello che, però, Di Maio non ha detto in trasmissione è stato rivelato al Messaggero da membri dello staff della Farnesina: fu proprio l’allora titolare dello Sviluppo Economico e vicepremier a chiedere al ministero degli Esteri di organizzare l’incontro. Dunque, lo smarcamento di Di Maio potrebbe non essere preso per buono.

Le presunte responsabilità di Di Maio su Casaleggio all’Onu

Inoltre, sempre secondo la stessa fonte, Di Maio – all’epoca dell’organizzazione dell’evento – non avrebbe fornito dettagli sulla partecipazione di Davide Casaleggio che, all’Onu, andrà a parlare della piattaforma Rousseau e degli esperimenti di democrazia diretta in Italia. Un evento che, da diverse parti (anche all’interno del Movimento 5 Stelle) ha fatto gridare al conflitto d’interessi: Casaleggio, in rappresentanza di un’associazione privata, starebbe per intervenire su quella associazione in un incontro organizzato dal governo italiano.

La senatrice pentastellata Elena Fattori aveva detto che, se fossero accertate le responsabilità di Luigi Di Maio nell’organizzazione dell’evento con Casaleggio, il M5S avrebbe dovuto chiedere la sua sfiducia da capo politico. Le fonti della Farnesina consultate dal Messaggero sembrerebbero andare in questa direzione. Nonostante le parole in tv del leader del Movimento 5 Stelle.

FOTO: ANSA/LA 7