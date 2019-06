Netlix annuncia la data d’uscita de «La casa di carta – Terza parte» | VIDEO

Gli appassionati de La Casa di Carta – o Casa de Papel – hanno finalmente ricevuto la notizia che attendevano da tempo. Netflix Italia, attraverso i propri canali social, ha pubblicato una serie di post e tweet nel quale si annuncia la data di uscita in streaming della terza stagione della fortunata serie: il 19 luglio arriveranno tutti i nuovi episodi. Nel trailer condiviso su Twitter, si vedono tutti i principali protagonisti delle prime due stagioni, compreso Berlino, morto nell’esplosione dell’ultima puntata.

«Tutto bellissimo: nuovi membri, esplosioni, Denver che ride, ok. Ma Arturito? La Casa di carta: Terza parte arriva il 19 luglio». Questo il simpatico annuncio social di Netflix Italia che svela a tutti gli appassionati della fortunata serie la data di uscita delle nuove puntate. Il tutto è stato poi accompagnato da un thread in cui si annunciano e si mostrano tutti i personaggi principali che appariranno nel corso della terza stagione.

Tutto bellissimo: nuovi membri, esplosioni, Denver che ride, ok.

… ma Arturito?

La casa di carta: Terza parte arriva il 19 luglio.#LCDP3 pic.twitter.com/hekEBoyFog — Netflix Italia (@NetflixIT) June 3, 2019

Netflix annuncia: La Casa di carta torna il 19 luglio

Non solo il trailer. Come al solito i social media manager di Netflix Italia non si sono limitati all’annuncio tanto atteso dai fan, ma hanno poi approfondito le varie vicissitudini dei numerosi protagonisti de La Casa di Carta.

Signori, è arrivato quel momento. #LCDP3

📂 Documenti

ᴸ📂 Estate 2019

ᴸ📂 Countdown La Casa di Carta 3

ᴸ📂 È uscito il trailer, sfoghiamoci – un thread. — Netflix Italia (@NetflixIT) June 3, 2019

Ricapitolando:

Esplosioni ✔

Fiamme ossidriche: ✔

Dirigibili: ✔

Livello sobrietà: Nairobi. pic.twitter.com/brLvX2Cxkh — Netflix Italia (@NetflixIT) June 3, 2019

E Arturito che fa?

Insomma, l’attesa è arrivata a compimento. Anzi, l’attesa è appena iniziata per tutti gli appassionati della famosa serie. Il Professore, Naribobi, Rio, Denver, Tokyo e Berlino torneranno sugli schermi italiani il prossimo 19 luglio. E ci sarà anche il mitico Arturito, il direttore della zecca di Stato spagnola che, nel corso delle prime due stagioni, è diventato uno uno dei grandi protagonisti con un’escalation di successo.

(foto di copertina: da profilo Twitter di Netflix)