Carta di credito e prepagata: quale tipologia conviene scegliere?

Le carta di credito e prepagate sono tra gli strumenti di pagamento più diffusi e richiesti ed è per questo che sta diventando sempre più difficile riuscire a farne a meno. Comode, pratiche ,accettate in Italia e all’estero e ormai su tutti i siti di e-commerce, a differenza di altri strumenti di pagamento. E in più, dotate di sistemi di sicurezza sofisticati per le transazioni online, come il 3D Secure. Richiederle alla propria banca può dunque rivelarsi molto utile, ma prima di tutto è importante sapere quali tipologie di carte esistono, in modo da scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Vediamo dunque insieme quali sono le opzioni offerte dalle migliori banche e scopriamo le loro caratteristiche.

Carta di credito a saldo

La carta di credito a saldo è sempre collegata a un conto corrente. Consente di effettuare spese entro un determinato limite mensile, chiamato plafond, e di rimborsare l’importo il mese successivo, in un’unica soluzione. È possibile richiedere la carta di credito anche online: le banche più all’avanguardia come Banca Widiba offrono diverse soluzioni, in grado di soddisfare tutte le esigenze. Si va ad esempio dalla carta di credito Classica , utile per le spese di tutti i giorni a quella Gold, per le spese fino a 5.000 euro,alla Oronero che offre un plafond mensile elevato per i clienti più esigenti.

Carta di credito prepagata

La prepagata è una carta ricaricabile, non collegata direttamente a un conto corrente. Consente di prelevare contanti, ricaricare cellulari e acquistare online e in negozio, con la certezza di non sforare il tetto di spesa: la somma spesa non può superare l’importo caricato sulla carta. Peculiarità che la rende molto comoda per i viaggi, per i giovani e per i pagamenti online. In caso di smarrimento o furto, un eventuale uso fraudolento sarebbe infatti limitato alla somma rimasta sulla carta.

Carta Conto

La Carta Conto è una carta prepagata con le principali funzionalità di un conto corrente. Può essere ricaricata e utilizzata per prelevare contante e acquistare online e in negozio. In più, permette di svolgere le principali operazioni bancarie: effettuare e ricevere bonifici, accreditare lo stipendio, pagare bollettini, MAV e RAV e altre operazioni.

American Express

La American Express è una carta di credito particolare, che alcune delle migliori banche propongono ai propri clienti come alternativa o in aggiunta a quelle degli altri circuiti . La particolarità della American Express è che offre plafond elevati e servizi extra come i pacchetti assicurativi e i servizi life style.

Carta di credito revolving

La carta revolving è infine una particolare carta di credito, che prevede un sistema di rateizzazione delle spese, dunque il rimborso non avviene in un’unica soluzione come per la carta di credito a saldo. È bene precisare però che vengono applicati degli interessi, che vanno ad aggiungersi agli importi spesi . Si tratta quindi di un’opzione che vale la pena valutare con attenzione, poiché rischia di rivelarsi pericolosa e sconveniente.

Quelle che abbiamo visto sono le principali tipologie di carte di pagamento. Non ne esiste una che sia universalmente meglio delle altre: per trovare la carta giusta per le proprie esigenze bisogna valutare una serie di fattori, del tutto personali e soggettivi.