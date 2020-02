Tragedia di Carnevale a Sciacca, bimbo di 4 anni perde l’equilibrio e muore cadendo dal carro

Il Carnevale di Sciacca perde totalmente la connotazione di festa e il clima gioioso. La tragedia ha colpito la manifestazione ieri sera, poco dopo le 23. Durante la sfilata Salvatore, un bimbo di 4 anni, era stato messo sul carro fermo dal padre per scattare delle foto. Alla partenza il piccolo è caduto, battendo la testa. La corsa in ospedale è purtroppo stata inutile e il piccolo è deceduto poco dopo l’arrivo.

Carnevale Sciacca, bimbo di 4 anni cade dal carro e muore

Il comune di Sciacca, in provincia di Agrigento, si è risvegliato in un clima di shock per il bruttissimo incidente avvenuto nella serata di ieri. La festa era cominciata già da venerdì ma solo ieri sera i carri hanno cominciato a sfilare. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, il dramma si è consumato in via Incisa. Il piccolo Salvatore era stato messo sul carro dell’associazione “E ora li femmi tu” mentre il veicolo era fermo. Il papà voleva scattare qualche foto al bambino. Il carro si è messo in moto a un certo punto, trainato da un trattore, e il bimbo ha perso l’equilibrio per via del movimento. Caduto a terra, le condizioni sono parse subito gravi per via di una botta in testa. Portato all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, è morto poco dopo il suo arrivo.

Sospeso il Carnevale di Sciacca, la polizia indaga

In una delle città italiane in cui il Carnevale è più sentito, la manifestazione è stata sospesa dopo la tragedia. Intanto la polizia indaga, con la procura di Sciacca che ha aperto un’inchiesta. Si attendono comunicazioni ufficiali per capire cosa ne sarà del resto del’evento. Sempre nella serata di ieri in mezzo alla folla una persona è stata colta da un malore. A Sciacca ogni anno arrivano decine di migliaia di visitatori nei giorni dedicati al Carnevale.

(Foto copertina da Pixabay)