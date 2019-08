È morto Carlo Delle Piane, l’uomo da 110 film in carriera

Nel 2015 aveva avuto un’emorragia cerebrale dalla quale si stava ancora riprendendo. Nonostante questo, Carlo Delle Piane non aveva perso la sua gioia di vivere e, qualche tempo fa, aveva addirittura festeggiato i suoi settant’anni di carriera nel mondo del cinema. Nella serata di ieri, la moglie dell’attore, Anna Crispino, aveva dato notizia della sua morte. Un lutto importante nel mondo del cinema, visto che Carlo Delle Piane è stato onnipresente: si tratta di un uomo da 110 pellicole, girate in diverse epoche e sin da giovanissimo, sempre con la collaborazione di grandissimi attori.

Carlo Delle Piane chi era: carriera e riconoscimenti

La sua avventura è iniziata quando era piccolissimo, alunno di una scuola media. In quella circostanza, settant’anni fa appunto, era stato selezionato dagli sceneggiatori della celebre serie (sceneggiato, come si diceva una volta) ispirata al libro Cuore di Edmondo De Amicis. Uno di quei prodotti imprescindibili che la Rai ha portato nelle case degli italiani, iniziandoli a educare alla letteratura e al mondo della scuola.

Carlo Delle Piane, da allora, è stato un volto familiare per milioni di cittadini italiani di diverse epoche, che si recavano a guardare i suoi film. Raramente attore principale, costantemente presenza imprescindibile e caratterista. Da Sordi, a Totò, passando per Gassman e per l’amico Aldo Fabrizi, Carlo Delle Piane è stato coinvolto anche nelle pellicole di De Sica, Vadim, Steno, Monicelli, Polanski e Corbucci. Ma il suo vero sodalizio, quello che lo ha legato a doppio filo al mondo del cinema, è stato senz’altro quello con Pupi Avati.

Indimenticabile, a questo proposito, la sua interpretazione nel film Regalo di Natale, diretta proprio dal regista. Il suo ruolo, quella partita a poker insieme a Diego Abatantuono, gli valsero insieme il prestigioso riconoscimento della Coppa Volpi alla mostra del Cinema di Venezia. Carlo Delle Piane, 110 film in 70 anni di carriera, aveva 83 anni.

FOTO: ANSA/ANGELO CARCONI