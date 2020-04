Il cardinale George Pell è stato prosciolto dall’accusa di pedofilia

L’Alta Corte australiana ha ribaltato la sentenza arrivata nel dicembre del 2018 – e confermata un anno fa – sui casi di pedofilia che vedevano accusato (e condannato) il cardinale Pell. Il prelato, dopo aver trascorso oltre 12 mesi nel carcere di di massima sicurezza di Barwon, è stato prosciolto dall’accusa di pedofilia nei confronti di due tredicenni. Gli episodi contestati risalivano agli anni ’90 e il tribunale australiano aveva condannato il prelato, ex capo della Segreteria per l’Economia del Vaticano, a sei anni di reclusione. Nella notte (italiana) la svolta.

L’ultima chance per tornare libero era quel ricorso all’Alta Corte australiana che, dopo più di un anno, ha deciso di ribaltare quanto deciso in precedenza. Secondo i giudici, infatti, i reati contestati al Cardinale Pell non erano così certi e per questo si è deciso di proscioglierlo dall’accusa di pedofilia, facendolo tornare in libertà dopo aver trascorso un anno in un carcere di massima sicurezza. Secondo i magistrati, infatti, esiste «una possibilità significativa che sia stata condannata una persona innocente».

Cardinale Pell torna in libertà

Insomma, secondo i giudici dell’Alta Corte australiana le prove raccolte negli anni – che avevano portato alla condanna a sei anni (con detenzione di almeno 3 anni e 8 mesi, prima di poter chiedere sconti o libertà condizionata o i domiciliari), non erano così certe da poter portare a una condanna definitiva. Il motivo? Secondo la tesi difensiva del prelato, il Cardinale Pell non avrebbe avuto l’occasione e il tempo materiale per compiere quegli abusi sui chierichetti che lo accusavano che, all’epoca dei fatti contestati, avevano 13 anni.

Le accuse e le incongruenze secondo i giudici

I giudici hanno parlato di incongruenza nel racconto dell’unica vittima ancora in vita. Il Cardinale Pell, dopo la lettura della sentenza, ha dichiarato: «Ho sempre professato la mia innocenza, mentre soffrivo di una grave ingiustizia. Non provo alcun risentimento nei confronti del mio accusatore. Non voglio che la mia assoluzione si sommi alla sofferenza e all’amarezza che molti provano. Di sofferenza e amarezza ce ne sono state abbastanza».

(foto di copertina: da La Gabbia, La7)