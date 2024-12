Le caratteristiche dell’app Lamborghini TV

Una applicazione per le smart TV che ha al suo interno un’infinità di contenuti per conoscere (e anche apprendere) l’intero ecosistema di uno dei brand automobilistici più famosi al mondo. Scaricando la nuovissima app di Lamborghini TV si può entrare nel mondo dell’azienda di Sant’Agata Bolognese a 360°, per un’esperienza che unisce l’intrattenimento all’approfondimento tematico sul settore dell’automotive, visto dagli occhi di chi da anni lavora per realizzare dei veri e propri gioielli del mondo dell’automobilismo.

Una novità nel settore, soprattutto per quel che riguarda i contenuti messi a disposizione di ogni singolo utente che potrà scaricare l’app Lamborghini TV sulla propria Smart TV (attraverso gli store Android TV, LG e Samsung) in modo completamente gratuito e senza bisogno di effettuare alcuna registrazione.

Lamborghini TV is here! Exclusive content, motorsport thrills, and more — now on your smart TV.

Available on Android TV, Tizen (Samsung, 2018+), and WebOS (LG, 2018+).#Lamborghini CO2 Emission and Fuel consumption combined: https://t.co/MLO6PI23fq pic.twitter.com/xOkioPlzco — Lamborghini (@Lamborghini) December 27, 2024

Basterà, dunque, andare nella sezione app, cercare “Lamborghini TV” e scaricarla per poter accedere a tutti i contenuti multimediali realizzati dall’azienda di Sant’Agata Bolognese: video HD, interviste, podcast, video di lancio, gare del Super Trofeo e anche la possibilità di immergersi completamente in ogni singolo modello prodotto dall’azienda attraverso i video a 360°.

App Lamborghini TV, come funziona

Un passo verso l’intrattenimento digitale per un settore – quello dell’automotive – che si sta sempre più spostando verso una comunicazione mediatica molto più completa rispetto al passato e a portata di televisione. L’app, infatti, è disponibile per tutte le Smart TV LG e Samsung prodotte a partire dal 2018 e anche per tutti i dispositivi Android TV. Tra i punti di forza, per quel che riguarda gli aspetti più tecnici, c’è il “peso”: basterà avere a disposizione 50 MB di spazio per procedere con l’installazione sui dispositivi compatibili.

Dunque, basta una Smart TV e – ovviamente – una connessione a Internet per accedere a tutti i contenuti caricati all’interno dell’app. Contenuti che possono essere selezionati scorrendo con il telecomando lungo la homepage (dove viene mostrato un carosello con i “contenuti in evidenza”) o attraverso il motore di ricerca interno che consentirà all’utente di muoversi tra video, podcast e altro. Tutto in altissima definizione. Per il momento, i contenuti sono in lingua inglese, ma con la possibilità di leggere i sottotitoli nelle principali lingue.