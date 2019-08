Carabiniere ucciso, c’è un secondo indagato per la foto a Hjorth bendato

Svolta nelle indagini per la foto scattata a Gabriel Christian Natale Hjorth, bendato durante l’interrogatorio in caserma in merito alla morte di Mario Cercellio Rega, il carabiniere ucciso a coltellate a Roma. Si tratta di un militare della stazione, esterno al Nucleo investigativo autore degli approfondimenti, che potrebbe aver preso l’iniziativa per danneggiare i vertici, responsabili per legge di quanto accade in casi simili.

Il militare accusato di violazione del segreto istruttorio

L’accusa, nei suoi confronti, è di aver violato il segreto istruttorio: lo scatto che, di fatto, ha ripreso un momento delle indagini è stato subito veicolato all’esterno. Per il suo collega, il carabiniere che negli attimi dell’interrogatorio sull’uccisione di Mario Cercellio Rega aveva bendato Natale, la contestazione era invece di abuso d’autorità. Gli investigatori coordinati dagli aggiunti Michele Prestipino e Nunzia D’Elia ipotizzano che la foto sia passata di mano varie volte prima di essere spedita ai media ed essere resa pubblica.

Proseguono le indagini sull’uccisione di Mario Cercellio

Proseguono intanto le indagini sulla morte di Mario Cercellio Rega, il carabiniere ucciso a coltellate. Nella giornata di ieri è stato nuovamente sentito Andrea Varriale, il collega della stazione farnese che era con il vicebrigadiere la notte in cui è stato accoltellato a morte. Si tratta del terzo confronto che Varriale tiene con i magistrati, alle prese con una serie di punti ancora da risolvere nella ricostruzione dei fatti. Ci sono ancora tanti dubbi infatti sull’incontro fra Cercellio Rega, Varriale e i ragazzi americani, Natale e Finnegan Lee Elder: oltre al fatto che Cercellio Rega non avesse portato con sé l’arma, resta da capire se si sia qualificato correttamente con i due giovani.

L’Arma: «Episodio inaccettabile, fuori i responsabili»

L’Arma dei carabinieri ha definito «inaccettabile» l’episodio e ha dato il via a un’indagine interna. Il militare che ha stretto la benda è stato immediatamente trasferito ad altro incarico.

[CREDIT PHOTO: ANSA]