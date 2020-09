Capezzone su De Luca: «Se un leader di destra avesse detto la metà sarebbe in black list per i media»

«De Luca è il vincitore, complimenti a lui»: parte così Daniele Capezzone. Ma, c’è un ma. Il suo personale giudizio su De Luca e sui suoi metodi comunicativi è lapidario. Il politico, giornalista e scrittore ha definito i modi di De Luca – quelli da sceriffo con i quali durante il lockdown si è fatto conoscere in tutta Italia – si congratula ma dice ai campani di tenere alta l’attenzione sull’efficienza della regione Campania nei prossimo anni (in particolare della sanità). De Luca intanto tace sui social, aspettando di parlare in serata a risultati ottenuti dopo gli exit poll Campania.

LEGGI ANCHE >>> Risultati regionali Campania, brogli elettorali e istant poll senza particolari sorprese

Capezzone De Luca: «Apprezzati i suoi modi solo perché di sinistra»



«Apprezzerete la sincerità, questo stile di comunicazione che pare tanto simpatico e piace a Crozza non piace per niente: l’aggressione contro le altre persone – gioco duro sulle gambe e non sul pallone -». Continua parlando degli attacchi diretti e personali fatti da De Luca negli scorsi mesi: «Se un altro leader politico di destra avesse detto la metà della metà della metà di queste cose sarebbe in black list per i media, invece qui la si considera una cosa simpatica. Il Covid ha creato poi dei mostri, a fare gli sceriffi in questo modo».

«Ok gli show ma bisogna dare prestazioni»

L’ex portavoce della prima Forza Italia e de Il Popolo delle Libertà invita i campani a fare attenzione alle «liste d’attesa per interventi ordinati, per le analisi mediche eccetera: va bene fare gli show ma sarebbe anche il caso di dare prestazioni». Parla anche del presidente del Napoli De Laurentis: «Ho visto che ha fatto un grande ednorsement per De Luca però, se non ho capito male, si è fatto curare a Roma recentemente».