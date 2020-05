Giuseppe Conte dice che i capelli se li taglia da solo

Sarà stata quella domanda che Matteo Salvini si è posto, ormai qualche nottata fa, nella sua diretta Instagram ad aver scatenato la curiosità. Ora, però, è lo stesso presidente del Consiglio a rivelare un’usanza che porta avanti da tantissimi anni: i capelli Giuseppe Conte se li taglia da sé. Lo ha rivelato lo stesso capo del governo a un inviato de Le Iene – con il servizio che andrà in onda martedì 5 maggio su Italia 1 – spiegando che si tratta di un’abitudine maturata fin da quando frequentava l’Università.

«Le rivelo un segreto eccezionale e, siccome è un segreto e lei non mi crederà, sono già disponibile alla prova: me li taglio da solo – ha detto Giuseppe Conte rispondendo a una domanda de Le Iene -. Lei non ci crede, se vuole glieli taglio io. È una vecchia pratica che appresi durante gli anni dell’Università: li tagliavo a tutti i miei coinquilini». Insomma, il presidente del Consiglio ammette di avere una certa dimestichezza con le forbici e che non si limitava a tagliare i suoi capelli, ma anche quelli delle persone che condividevano la casa con lui.

Capelli Giuseppe Conte, il premier se li taglia da solo

I capelli Giuseppe Conte erano diventati un caso quando Matteo Salvini, nel corso di una diretta Instagram, si era interrogato sul ciuffo sempre perfetto del Presidente del Consiglio (probabilmente alludendo al fatto che fosse andato da un parrucchiere nonostante i divieti). E la conferma del taglio fai da te arriva anche dal suo portavoce, Rocco Casalino, sempre a Le Iene: «Se li taglia lui, ha questa fissa. E infatti se li fa anche male, eh? Ma anche prima se li tagliava lui, cioè se li taglia sempre lui, anche prima che chiudessero i barbieri. Infatti lo criticavo perché secondo me non erano fatti bene, cioè secondo me doveva andare dal barbiere comunque».

(foto di copertina: da profilo Facebook di Giuseppe Conte)