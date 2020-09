La direttrice della Sanità canadese raccomanda: «Il sesso è meglio farlo indossando la mascherina»

Theresa Tam, direttrice della Sanità canadese, ha rivolto una raccomandazione a tutte le coppie – o, più in generale, alle persone che scelgono di vivere la propria intimità in questo periodo di pandemia -. Il consiglio dell’esperta è quello di evitare di baciarsi e evitare di avere «contatto o intimità faccia a faccia» durante il sesso. Strano a dirsi, difficile a farsi ma – stando a quanto afferma – solo in questo modo ci sarebbe minor rischio di contrarre il Covid qualora il partner fosse positivo.

Il sesso ai tempi del Covid

La raccomandazione è frutto di un preciso ragionamento esposto dalla Tam: «Il sesso ai tempi del Covid-19 può essere complicato, specialmente per coloro che non hanno un partner con cui convivono o il cui partner è a rischio coronavirus» e questo vale soprattutto per le coppie non conviventi o per chi fa sesso al di fuori di una relazione stabile. Sesso senza baci e con l’utilizzo della mascherina, evitando il contatto faccia a faccia, ponendo che «l’attività sessuale a minor rischio è quella che coinvolge solo voi stessi». Il consiglio, quindi, è quello di «considerare l’uso di una maschera che copra il naso e la bocca».

Limitare l’utilizzo di alcol per non prendere decisioni poco sicure

Un altro consiglio in linea per i canadesi è quello di non abusare di bevande alcoliche o di sostanze che potrebbero indurre le persone a prendere decisioni non sicure riguardanti il sesso, soprattutto quando c’è consapevolezza che il partner può essere ad alto rischio. «Le prove attuali indicano che c’è una probabilità molto bassa di contrarre il nuovo coronavirus attraverso lo sperma o fluidi vaginali . Tuttavia, anche se le persone coinvolte non hanno sintomi, l’attività sessuale con nuovi partner aumenta il rischio di ricevere o trasmettere Covid-19 attraverso un contatto ravvicinato, come i baci». L’attività sessuale con nuovi partner è sconsigliata, quindi, e anche con i partner abitudinari se non si convive sarebbe meglio essere cauti.