Twitter segnala un video della campagna di Trump per «manipolazione»

Twitter ha segnalato un video postato dalla campagna di Trump, definendolo un «contenuto multimediale manipolato». Si tratta di una breve clip di 3 secondi in cui Joe Biden stesso dice che «Sarà impossibile essere al sicuro nell’America di Joe Biden». Ovviamente, il video è stato tagliato e preso fuori dal contesto in cui il candidato democratico aveva detto la frase in questione.

Infatti, nel discorso originale, prima di autocriticarsi, Biden specifica che si tratta di uno slogan continuamente usato dalla campagna di Trump.

«Visto che non possono basarsi sulla consapevolezza di poter far tornare i bambini a scuola in sicurezza e visto che non hanno alcuna visione o piano d’azione per un secondo termine, Trump e Pence continuano ad usare questo: ‘Sarà impossibile essere al sicuro nell’America di Joe Biden’», ha detto l’ex vicepresidente durante un discorso in Pennsylvania da cui è stata presa e manipolata la clip in questione.

La reazione della campagna di Trump

Dopo essere stati criticati per la scelta di pubblicare il video su Twitter, la campagna del presidente ha risposto dicendo che si trattava di «una battuta».

«A tutti i giornalisti che si sono scaldati e non riescono ad accettare una battuta sul loro candidato, non è colpa nostra se Joe Biden è stato così stupido da dire questa cosa davanti ad una telecamera», ha risposto la campagna in un tweet.

Durante il suo discorso, Biden ha parlato di come, in generale, Trump e la sua campagna usino immagini di violenza odierne per promuovere il fatto che la sua presidenza non sarebbe sicura per gli americani.

«Queste non sono immagini di un’immaginaria ‘America di Joe Biden’ nel futuro, queste sono immagine dell’America di oggi, quella di Donald Trump», ha spiegato il candidato democratico. «Continua a dire che solo in caso della sua rielezione non succederà, ma sta succedendo».