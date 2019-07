Camilleri nel ricordo di Luca Zingaretti: «Addio amico e maestro. Sei stato la voce del nostro Paese»

Luca Zingaretti deve molto ad Andrea Camilleri. Grazie alla sua penna è nato il personaggio del Commissario Montalbano che ha consentito all’attore di diventare una vera e propria icona della trasposizione tra il romanzo e la famosa serie televisiva di successo. La notizia della morte del maestro è stata un duro colpo per il 57enne attore romano che ha voluto lasciare un suo ricordo attraverso un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

«E alla fine mi hai spiazzato ancora una volta e ci hai lasciato. Nonostante le notizie sempre più tragiche, ho sperato fino all’ultimo che aprissi gli occhi e ci apostrofassi con una delle tue frasi, tutte da ascoltare, tutte da conservare – ha scritto Luca Zingaretti sul proprio profilo Instagram -. E invece è arrivato il momento di ricordare. Di cercare le parole per spiegare chi sarà per sempre per me Andrea Camilleri».

Luca Zingaretti ricorda Andrea Camilleri

«Un Maestro prima di tutto, un uomo fedele al suo pensiero sempre leale, sempre dalla parte della verità che ha raccontato tutti noi e il nostro paese – ha proseguito Luca Zingaretti -. Mancherai. È inevitabile, è doveroso. Per la tua statura artistica, culturale, intellettuale e soprattutto umana. Le tue parole resteranno sempre con la stessa semplicità e con l’immensa generosità e saggezza con cui le hai condivise, da mente libera e superba quale sei».

Il saluto finale

«Adesso te ne vai e mi lasci con un senso incolmabile di vuoto, ma so che ogni volta che dirò, anche da solo, nella mia testa, “Montalbano sono!” dovunque te ne sia andato sorriderai sornione, magari fumandoti una sigaretta e facendomi l’occhiolino in segno di intesa, come l’ultima volta che ci siamo visti a Siracusa. Addio maestro e amico, la terra ti sia lieve! Tuo Luca»

