La procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo sui camici in Lombardia

La procura di Milano ha aperto un fascicolo, per ora solo conoscitivo, sulla gestione di alcuni appalti in Lombardia nel corso dell’emergenza coronavirus. Tra questi, anche quelli relativi alla puntata di Report che andrà in onda questa sera e che prenderà in esame una vicenda piuttosto controversa: la ditta di proprietà del cognato del presidente della Regione Attilio Fontana (la Dama spa), infatti, aveva fornito l’ente di 75mila camici e aveva emesso fattura in aprile. Successivamente, il 22 maggio, i soldi erano stati restituiti alla regione, affermando che si fosse trattato di una donazione legata all’emergenza coronavirus.

LEGGI ANCHE > Report racconta la storia dei camici in Lombardia forniti dalla ditta del cognato e della moglie di Fontana

Camici Lombardia, la procura di Milano ha aperto un fascicolo

L’indagine non ha né indagati, né notizie di reato su cui basarsi. Si tratta perlopiù di un atto dovuto in seguito alle anticipazioni della puntata di Report, che hanno ottenuto vasto spazio sulla stampa italiana a partire dalla giornata di domenica, grazie soprattutto alla prima pagina del Fatto Quotidiano.

Nella serata di ieri, lo stesso Attilio Fontana si era difeso affermando che tutta la vicenda è stata un grande malinteso, a causa di alcune prassi burocratiche a cui le aziende e gli enti, in casi come questi, si devono attenere. Intanto, in Regione Lombardia il caso è diventato anche politico, con le opposizioni che hanno chiesto alla giunta di Attilio Fontana di riferire in aula in merito alle indiscrezioni di stampa sui camici in Regione Lombardia e sugli altri appalti nel corso dell’emergenza coronavirus.