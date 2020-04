Calenda a Otto e Mezzo propone un governo di unità nazionale con «Zaia, Giorgetti e Bonaccini»

Nelle recenti interviste, Carlo Calenda ha parlato della necessità di un cambio di rotta nelle decisioni del governo e non solo. Il leader di Azione ha sottolineato come – secondo lui – Giuseppe Conte abbia mostrato gravi limiti nella gestione di questa emergenza sanitaria, soprattutto per quel che riguarda gli aspetti sociali ed economici. Per questo propone un governo di unità nazionale che deve avere determinati crismi per rilanciare il Paese in questa fase che deve, necessariamente, portare a una rinascita dell’Italia.

Questa sera, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e Mezzo (su La7) Carlo Calenda, spronato dalla conduttrice, ha fatto i nomi di quelle personalità moderate che potrebbero entrare a far parte di questo esecutivo. Non i vari leader che da settimane occupano le dirette social e le televisioni utilizzando toni accesi e poco utili a un dibattito politico costruttivo, ma nomi che stanno affrontando questo periodo con moderazione e senza concitazione. Insomma, per non creare un governo-rissa come sottolineato da Marco Travaglio.

Calenda e il governo di unità nazionale

E Calenda ha fatto riferimento agli amministratori locali: dal governatore della Regione Veneto Luca Zaia a quello dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Poi, sempre per rimanere in tema Lega, ha citato anche Giancarlo Giorgetti. Tra i nomi fatti dal leader di Azione non compare – forse per amor di sintesi dato che voleva solo spiegare quale sia il suo concetto di governo di unità nazionale – alcun rappresentante di Fratelli d’Italia o del Movimento 5 Stelle. Secondo lui, dunque, si potrebbe ripartire da queste personalità che negli ultimi tempi si sono distinte per la loro gestione morigerata dei loro proclami o hanno agito sul territorio in maniera vincente.

