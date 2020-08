La battuta sessista (mal riuscita) di Calderoli sulla doppia preferenza di genere e l’applauso di Salvini | VIDEO

Nemmeno Ignazio La Russa ci vuole credere, è evidente. L’intenzione di Calderoli nel corso di questo suo intervento è, forse, quella di fare una battuta. Il senatore leghista sostiene che la doppia preferenza di genere danneggi il sesso femminile – sull’argomento è aperto un ampio dibattito sulla validità o meno di questo meccanismo elettorale – ma le ragioni che porta a sostegno della sua tesi sono quantomeno strampalate e basate, guarda un po’, su un assunto sessista: gli uomini sono più infedeli delle donne. L’intera aula biasima, con un brusio generalizzato, e il solo ad applaudire è Matteo Salvini.

Per Calderoli le donne sono più fedeli degli uomini

Il sen. #Calderoli: “la doppia preferenza di genere danneggia il sesso femminile perchè normalmente il maschio è più infedele del sesso femminile. Il risultato è che il maschio si porta il voto di quattro-cinque signore. E le donne non vengono elette.

Salvini applaude. Sipario pic.twitter.com/OCiyFphuXY — jean paul bellotto (@jpbellotto) August 6, 2020

Il video condiviso su Twitter da Jean Paul Bellotto di Radio Capital potrebbe sembrare una parodia molto ben riuscita se non fosse la realtà del nostro paese. La logica che si trova dietro questa battuta l’hanno capita – forse – solamente Calderoli stesso e Salvini, vista la reazione in Senato. Anche Ignazio La Russa, che sta dirigendo la seduta, intima a Calderoli di rimanere entro i suoi due minuti e rimane palesemente sbigottito rispetto alla piega che sta prendendo il discorso del collega – a fine video si lascia andare anche un chiaro gesto di dissenso -. Dal resto della sale si leva un brusio indignato più un altro paio di applausi insieme a quello di Salvini.

Salvini applaude il sessismo di Calderoli sulla doppia preferenza di genere

«La doppia preferenza di genere danneggia il sesso femminile perché normalmente il maschio è più infedele del sesso femminile. Il risultato è che il maschio si porta il voto di quattro-cinque signore. E le donne non vengono elette»: queste le parole che meritano l’applauso di Matteo Salvini. Ricapitolando: Calderoli parla di un meccanismo che dovrebbe favorire le donne screditandolo e portando a ragione della sua tesi il fatto che l’uomo è più infedele della donna. Salvini applaude. «Sipario» è davvero la sola conclusione possibile per tutto questo, che viene detto nelle aule del potere del nostro paese ed esce dalla bocca di coloro che – attualmente – dovrebbero rappresentare la maggioranza in Italia.