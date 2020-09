Il Napoli non ha calciatori positivi

Un primo dato di fatto è il risultato dei tamponi effettuati nelle ultime ore: i calciatori Napoli negativi. Non c’è nessun tesserato della squadra azzurra, infatti, che al momento risulti positivo dopo il match casalingo contro il Genoa. La partita era stata considerata un potenziale veicolo di contagio, dal momento che – il giorno dopo – ben 12 tesserati rossoblù sono risultati positivi al coronavirus. Esito, tra l’altro, confermato nella giornata di oggi. Un aspetto che aveva messo in allarme tutta la piazza e che aveva posto degli interrogativi sui protocolli della Serie A in materia di tamponi, di isolamento fiduciario e di quarantena.

Calciatori Napoli negativi, l’esito del primo tampone

Già perché, nonostante questo primo ciclo di tamponi sia negativo, non è detto – come del resto è capitato proprio al Genoa – che un secondo controllo possa dare un esito diverso per alcuni dei calciatori che si sono sottoposti al test. Dunque, prima di tirare un definitivo sospiro di sollievo, ci sarà bisogno di una contro-analisi.

La possibilità di giocare Juventus-Napoli, big match della terza giornata di campionato, dunque aumenta ma non in maniera decisiva. Andranno prese in considerazione comunque alcune circostanze: di fatto, i calciatori del Napoli dovranno sottoporsi a un nuovo tampone a ridosso della partita di domenica sera. Alla luce dei contatti con i calciatori del Genoa, tuttavia, occorrerà valutare se sarà necessario un periodo di quarantena.

Calciatori Napoli negativi, cosa succede ora?

Le norme per la ripresa del campionato di Serie A, in realtà, non la prevedono (si parla solo di isolamento dei positivi), ma l’eccezionalità della situazione potrebbe portare a una riflessione più ampia. Riflessione che, nel frattempo, è già stata avviata nel governo: il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa aveva chiesto la sospensione del campionato, mentre il ministro Vincenzo Spadafora, con delega allo Sport, ha parlato di dichiarazione avventata: «Al momento – è questa la sua linea – non ci sarebbero gli estremi per la sospensione del campionato di Serie A».