Massimo Galli e le perplessità sui calciatori positivi del Genoa

In attesa di capire cosa accadrà alla prossima giornata di Serie A, la notizia dei calciatori Genoa positivi ai test Covid ha scosso il mondo del calcio. Secondo le ultime notizie, si parla di undici giocatori e tre membri dello staff del club rossoblu contagiati. Di due si conosceva l’identità fin da prima della trasferta di Napoli: si tratta del portiere Mattia Perin e del centrocampista Lasse Schone. In attesa di ulteriori approfondimenti, Massimo Galli – primario del dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano – esprime dubbi sulla veridicità dei test effettuati.

In collegamento con SkySport, il medico ha sottolineato alcune stranezze nelle dinamiche. Non nella comunicazione – da effettuare perché in linea con l’emergenza sanitaria del momento e con il prosieguo della Serie A -, ma proprio sui tamponi provenienti dallo stesso laboratorio. Insomma, quei contagi a cascata, senza una cadenza graduale, portano Massimo Galli a essere sospettoso.

Calciatori Genoa positivi, le perplessità di Massimo Galli

«Se tutti quei test erano negativi un paio di giorni fa, e ora invece sono tutti positivi, mi chiedo se la società abbia fatto immediatamente riscontri di questi test. ha detto Massimo Galli in collegamento con SkySport -. Qualche punto di domanda sulla faccenda poi sorge: mi è già capitato in questi mesi vedere un’epidemia di positività che non si è rivelata tale, può capitare che sia un errore di laboratorio». Insomma, le dinamiche fanno sorgere qualche sospetto.

Le partite a rischio rinvio

«Tutto questo necessita di una conferma – ha proseguito il medico -. Mi sarei aspettato più gradualità e non questa contemporaneità. La situazione per ora si deve valutare con cautela». E ora c’è in ballo anche il prosieguo del campionato. Sabato 3 ottobre, alle 18, è in programma al Ferraris il match contro il Torino, valido per la terza giornata di campionato. Ora, con 11 calciatori che – stando ai risultati dei test comunicati – non potranno scendere in campo, si potrebbe optare per un rinvio. Il tutto in attesa dell’esito dei tamponi su calciatori e staff del Napoli che, domenica scorsa, hanno incontrato proprio il Genoa.

