Un fallo di gioco, come ne accadono spesso quando si gioca a calcio e calcetto a livello amatoriale o professionale. Ma è stato sufficiente per scatenare un conflitto a fuoco a Frattaminore, in provincia di Napoli. I due ragazzi sono rimasti entrambi feriti e si sono presentati all’Ospedale di Aversa.

Scontro a fuoco per una lite a calcetto, due feriti

Due giovani uomini, uno di 29 e l’altro di 30 anni, avevano iniziato a litigare in campo per via di un fallo commesso durante la partita di calcetto. La lite, che in campo si era limitata a qualche spintone e qualche insulto, è stata portata da entrambi fuori dal palazzetto. Alla fine della partita infatti i due hanno ingaggiato un inseguimento, uno in macchina e l’altro in scooter, con tanto di armi alla mano. Ad aprire il fuoco sembra sia stato il ragazzo sulle due ruote, che ha sparato diversi colpi contro l’auto dell’avversario. Questo, nonostante il ferimento ad una gamba, è riuscito a sparare a sua volta, colpendo anch’egli l’altro ragazzo alla gamba. I due si sono poi entrambi presentati, ma non insieme, all’Ospedale di Aversa. Lo staff medico, riscontrando le ferite da fuoco, ha avvertito i carabinieri che sono riusciti ad arrestare uno dei due, mentre l’altro è tutt’ora ricercato.

